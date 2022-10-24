Евросоюз смог добиться энергетической независимости от России. Об этом заявил европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон, сообщает korrespondent.net ссылаясь на RTL.
Он отметил, что ЕС ранее зависел от РФ, но теперь страны-члены Европейского союза полностью избавились от этой зависимости.
"Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а сейчас всего на 7%", - подчеркнул он.
По его словам, в начале полномасштабной войны России против Украины прогнозировалось, что Европейский союз не сможет достичь энергонезависимости от РФ лишь до 2027 года.
Еврокомиссара добавил, что Россия ныне больше не является надежным партнером. Европа смогла заменить 155 млрд куб. м газа другими источниками, хотя его стоимость увеличилась.
Отметим, что стоимость газа в Европе снижается после решения стран Евросоюза о шагах для преодоления последствий энергетического кризиса.
Тем временем Международный валютный фонд прогнозирует резкий рост цен на газ и электричество в Европе в 2023 году.
Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда, сообщает eadaily.com.
МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.
В то же время эксперты фонда в базовом прогнозе исходят из того, что сделанных на зиму запасов достаточно, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.
«Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022—23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — говорится в докладе.
Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.
МВФ полагает, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023-м замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.