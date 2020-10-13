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В Григориопольском районе питбуль напал на 4-летнего мальчика

В Григориопольском районе питбуль напал на 4-летнего мальчика

23 октября, вечером, в одном из сёл Григориопольского района собака покусала 4-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба МВД, родители на выходные привезли детей к бабушке и дедушке. Девочка 9 лет и её 4-летний брат играли во дворе.

Собака породы питбультерьер находилась в вольере на территории частного дома. Неожиданно пёс вырвался из ограждения и подбежал к мальчику. Ребёнок испугался, попытался убежать, а после ударил собаку. В ответ питбуль вцепился в голову мальчика.

Старшая сестра позвала на помощь взрослых, которые находились в тот момент в доме. Оттащить собаку от малыша помогли дедушка с бабушкой. Они и вызвали скорую.

Четырёхлетнего мальчика доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. У маленького пациента укушенные раны височной области головы справа и левой кисти. Ребёнку оказана экстренная медицинская помощь. Он проходит лечение в хирургическом отделении РЦМиР. Состояние малыша врачи оценивают как средней степени тяжести.

Отделением дознания Григориопольского РОВД по данному факту проводится разбирательство. Уже известно, что собака во дворе бабушки и дедушки появилась около двух месяцев назад. Знакомый попросил присмотреть за питбулем, пока сам он в отъезде.
  • Сегодня, 18:03
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