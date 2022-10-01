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Приднестровье посетила европейская делегация

Приднестровье посетила европейская делегация

Приднестровье посетила европейская делегация во главе со Специальным представителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Дипломатов принял Вадим Красносельский. Встреча прошла на площадке Администрации Президента ПМР, сообщает пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостей, глава приднестровского государства отметил, что с предыдущего разговора прошло почти пять месяцев. События, произошедшие за этот период, не вызывают оптимизма. По словам Вадима Красносельского, переговорный процесс по-прежнему в состоянии стагнации, более того, есть направления, по которым диалог не только не развивается, но и снижает обороты, достигнув к сегодняшнему дню уровня 2018 года.

Президент ПМР подчеркнул, что рассчитывает на серьезный продуктивный разговор, который будет способствовать решению накопившихся проблем. Речь идет о вопросах гуманитарного толка. Вадим Красносельский призвал не жить устаревшими стереотипами, а двигаться вперед.

Томас Майер-Хартинг тоже говорил о ценности диалога – как непосредственно сторон, так и всех участников формата «5+2». Посол отметил шаги, предпринимаемые приднестровской стороной для решения актуальных проблем переговорной повестки, а также говорил о значимости ведения диалога на высшем уровне – в формате «1+1».

Среди сегодняшних визитеров – глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг. Она назначена на этот пост в начале текущего месяца. Представляя коллегу, Томас Майер-Хартинг выразил уверенность, что сотрудничество с Келли Кайдерлинг будет плодотворным.

Приднестровье посетила европейская делегация

Приднестровье посетила европейская делегация

Приднестровье посетила европейская делегация

  • Вчера, 18:37
  • DTV
  • Просмотров: 45
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