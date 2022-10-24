Вопрос подготовки Украиной провокации с "грязной бомбой" обсудят в ближайшее время на заседании в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он уточнил, что эту информацию уже подробно передали министрам обороны США, Франции, Великобритании и Турции, сообщает РИА Новости "Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств. Я также могу сказать, что сегодня или завтра в Совете Безопасности (ООН) этот вопрос тоже будет обсуждаться", — сказал министр.
Кроме того, Лавров назвал голословными заявления стран Запада о том, что Киев не планирует создавать бомбу. Он также подчеркнул, что ответные обвинения в адрес Москвы в такой ситуации — это несерьезный разговор. При этом глава МИД отметил, что представители некоторых стран все же предложили обсудить на профессиональном уровне имеющиеся у России сведения.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
О возможности использования Киевом "грязной бомбы" в Москве говорят не впервые. Так, еще 25 февраля спецпредставитель при ООН Виталий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит появления такого оружия.
Сейчас Москва сообщает об этом адресно, уверяя, что "угроза налицо". Министр обороны Сергей Шойгу в течение одного дня созвонился с коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США.
"С некоторыми из своих собеседников Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", — отметили в МИД.
Вопрос восстановления ядерного статуса Украины отнюдь не праздный. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, очень прозрачно намекнул, что Киев готов вернуть себе оружие массового уничтожения. Это заявление, как неоднократно указывали в Кремле, стало одной из причин специальной военной операции.
На Западе отреагировали довольно быстро — и с большим скепсисом. Тем не менее на Украину скоро отправится миссия МАГАТЭ.