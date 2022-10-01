Тарифы на электроэнергию в Молдове могут многократно взлететь. Молдова покупает электроэнергию по цене до 5 раз дороже, чем у Кучурганской ГРЭС, пишет kp.md
"Риск массовых отключений электроэнергии все еще существует, особенно с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00", - заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его словам, Moldelectrica обратилась к аварийному договору, подписанному с Румынией. Стоимость энергии, приобретаемой по этому контракту, составляет от 190 до 348 евро/МВт, сообщило tv8.md, передаёт point.md
Андрей Спыну: «Стоимость энергии, покупаемой по этому контракту, составляет от 190 до 348 евро/МВт. Это высокая цена? Да, это высокая цена. Но если мы сэкономим, мы сможем платить меньше. Благодарю всех за солидарность».
«Энергоком» не имеет коммерческого покрытия всего потребления электроэнергии на 25 октября, поэтому у нас снова будет дефицит», — сказал Спыну.
Правительство 24 октября опубликовало для публичных консультаций проект решения комиссии по ЧС об ограничении потребления электроэнергии. Среди предлагаемых мер — отказ от использования лифтов, выключение на несколько часов в день уличного и праздничного освещения и эскалаторов, сообщает newsmaker.md
Как отмечается в документе, консультации инициирует министерство инфраструктуры и регионального развития, так как властям необходимо принять меры, чтобы снизить потребление энергоресурсов.
Ведомство предлагает администраторам жилых домов с лифтами, рекомендовать жильцам не пользоваться ими с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00. Также рекомендуется снизить до минимума работу отопительных установок, на 30% сократить освещение внутри зданий, отключить фонтаны, витрины, праздничное освещение, рекламу и выключать эскалаторы с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.
Предприятиям, которые используют электрические печи, рекомендуется чаще пользоваться ими не в часы пик. А компании водоснабжения и канализации будут регулировать режим работы насосов водохранилищ таким образом, чтобы минимизировать потребление электроэнергии с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, полностью используя потенциал водохранилищ.
Местным и центральным властям рекомендуется изучить возможности сокращения потребления электроэнергии в часы пик, но так, чтобы отключения не угрожали безопасности и здоровью граждан, отключать уличное освещение через полчаса после рассвета и включать его за полчаса до заката.