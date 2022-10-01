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Главный тренер ФК «Шериф» подал в отставку

Главный тренер ФК «Шериф» подал в отставку

Главный тренер тираспольского ФК «Шериф» Степан Томас подал в отставку, сообщает 25 октября официальный сайт клуба.

Как отмечается, хорватский наставник взял на себя вину за воскресный проигрыш на выезде хынчештскому «Петрокубу» (0:1) в 12-м туре молдавской Суперлиги. Это стало первым поражением тираспольского клуба в нынешнем сезоне молдавского первенства. «Кажется игроки думали о матче в Манчестере, не было концентрации. Это моя ошибка» - заявил после игры Степан Томас.

За 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы.Коллектив ФК «Шериф» поблагодарил Степана Томаса за проделанную работу.

Исполняющим обязанности главного тренера тираспольчан с сегодняшнего дня стал Виктор Михайлов. Уже под его началом ФК «Шериф» выйдет 27 октября на матч против «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы.

  • Сегодня, 15:51
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