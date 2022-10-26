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Британия подпишет с Евросоюзом соглашение о перемещении войск

Британия подпишет с Евросоюзом соглашение о перемещении войск

Великобритания подпишет с Евросоюзом соглашение, которое позволит ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен британской газете Times, пишет eadaily.com

«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», — заявила Оллонгрен.

Оллонгрен рассказала изданию, что министры Британии и стран ЕС должны утвердить конечные планы по соглашению в следующем месяце. Она заявила об этом во время визита в Великобританию, где британские и нидерландские военные тренируют украинские войска. Нидерландский министр также подчеркнула, что планы Британии «очень сильно связаны с боевыми действиями на Украине».

Газета отмечает, что речь идет о программе «военная мобильность», которую покинула Великобритания во время Brexit. Странам-участницам по этой программе требуется меньше разрешений, чтобы перемещать свои войска через границы по всей Европе, особенно в военное время. Также страны-участницы соглашения рассматривают возможность создания коридоров для быстрого перемещения техники. Планируется, что каждое государство создаст инфраструктуру и подготовит маршруты для крупномасштабного перемещения техники через границы, пишет газета.

  • Сегодня, 09:23
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