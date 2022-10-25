Dnestr.TV

 
0

Раскрыты характеристики новых iPhone 15

Раскрыты характеристики новых iPhone 15

Флагманские смартфоны Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выход которых запланирован на 2023 год, получат обновленный процессор, а также улучшенные камеры. Эта информация была получена из отчета аналитической фирмы TrendForce.

Как прогнозируют аналитики, в следующем году Apple представит четыре модели iPhone 15. Обе флагманские модели получат чип Apple A17 Bionic — в отличие от «младших», которым достанется A16 Bionic.

Кроме того, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти — в текущей линейке этот показатель составляет лишь 6 ГБ.

Также в Trend Micro предполагают, что именно в линейке iPhone 15 появятся первые смартфоны Apple с разъемом USB-C, так как Европейский союз принял директиву о переходе всех гаджетов на единый порт, начиная с 2024 года, пишет gazeta.ru

Помимо прочего, прогнозируют специалисты, iPhone 15 Pro Max получит перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россиянам стали чаще продавать iPhone с непривычными функциями.Так, например, на прилавках магазинов можно найти смартфоны Apple iPhone, в которых невозможно отключить звук затвора камеры — такие модели продаются в Японии и Корее. Кроме того, россиянам предлагают купить iPhone без слота под SIM-карту (модели с eSIM выпускаются в США), либо с двумя SIM-картами (китайская версия). Также начали появляться iPhone без работающего приложения FaceTime — такие смартфоны продаются в арабских странах.

Отмечается, что раньше ритейлеры снижали цены на такие устройства, считая их особенности недостатком, но теперь покупатели все меньше обращают внимания на специфические функции.

  • Сегодня, 09:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна