Флагманские смартфоны Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выход которых запланирован на 2023 год, получат обновленный процессор, а также улучшенные камеры. Эта информация была получена из отчета аналитической фирмы TrendForce.
Как прогнозируют аналитики, в следующем году Apple представит четыре модели iPhone 15. Обе флагманские модели получат чип Apple A17 Bionic — в отличие от «младших», которым достанется A16 Bionic.
Кроме того, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти — в текущей линейке этот показатель составляет лишь 6 ГБ.
Также в Trend Micro предполагают, что именно в линейке iPhone 15 появятся первые смартфоны Apple с разъемом USB-C, так как Европейский союз принял директиву о переходе всех гаджетов на единый порт, начиная с 2024 года, пишет gazeta.ru
Помимо прочего, прогнозируют специалисты, iPhone 15 Pro Max получит перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россиянам стали чаще продавать iPhone с непривычными функциями.Так, например, на прилавках магазинов можно найти смартфоны Apple iPhone, в которых невозможно отключить звук затвора камеры — такие модели продаются в Японии и Корее. Кроме того, россиянам предлагают купить iPhone без слота под SIM-карту (модели с eSIM выпускаются в США), либо с двумя SIM-картами (китайская версия). Также начали появляться iPhone без работающего приложения FaceTime — такие смартфоны продаются в арабских странах.
Отмечается, что раньше ритейлеры снижали цены на такие устройства, считая их особенности недостатком, но теперь покупатели все меньше обращают внимания на специфические функции.