«Охладить» нагревающуюся планету – за эту задачу взялась администрация президента США, причем серьезно. Здесь уже подготовили план исследований, чтобы выяснить, как снизить количество солнечного света, достигающего Земли, пишет bloknot.ru
Предлагаемый выход – распыление диоксида серы в атмосферу. Благодаря этому, образуется своего рода зеркало, которое и отразит солнечные лучи обратно в космос. При этом на рисках авторы инициативы стараются особо не акцентировать внимание, тогда этот токсичный газ уже сам по себе наносит серьезный ущерб окружающей среде и здоровью человека. Но ученые считают, что из двух зол стоит выбрать наменьшее. Ведь если человечество превысит установленные пределы выбросов, то произойдет катастрофическое повышение температуры Земли, и тогда плохо будет всем.
В этой связи издание CNBC, написавшее о планах Вашингтона по борьбе с глобальным потеплением, напомнило о научно-фантастическом романе Кима Стэнли Робинсона «Министерство будущего». Там описано, как в результате жары в Индии умерло 20 миллионов человек, и руководство страны решается на отчаянный шаг - ограничить количество солнечного света. Видимо, фантастика становится реальностью.
Ученые называют процесс отражения лучей солнечной геоинженерией. «Отражение солнечного света защитит средства к существованию миллиардов людей. Это верный признак, что Белый дом продвигает исследования во имя будущих научных решений вместо геополитического балансирования на грани войны», — приводит ИноСМИ цитаты основателя инвестиционного фонда климатических технологий Lowercarbon Capital Криса Сакки.По данным профессора Гарварда Дэвида Кита, над солнечной геоинженерией работают с 1989 года. Финансирование идет от Фонда защиты окружающей среды, Союза неравнодушных ученых и Совета по защите природных ресурсов. Теперь вот создана новая группа - Комиссия по изменению климата, которую консультирует Дэвид Кит.
Еще в начале года сообщалось о том, что специалисты из Гарвардского университета проведут эксперимент, направленный на борьбу с глобальным потеплением. Для распыления они намерены использовать воздушный шар и аэрозольный баллон. Данный проект профинансировал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
Способы снизить количество солнечного света
Национальная академия наук, инженерии и медицины описала в своем докладе (март 2021 год) три вида солнечной геоинженерии: впрыск стратосферного аэрозоля, осветление морских облаков и истончение перистых облаков.
Первый вариант подразумевает, что в стратосферу или на высоту от 16 до 50 км поднимется самолет и распылит мелкий туман, который останется висеть, отражая часть солнечного света обратно в космос. Как утверждают разработчики, этот способ быстрый, дешевый, хоть и несовершенный.
«Никакие другие меры против перемены климата быстрых результатов не дадут. А еще это действительно дешево», — заявил профессор экологического права при юридической школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эдвард Парсон.
"Один из вариантов аэрозоля — это диоксид серы, чье охлаждающее действие хорошо известно по извержениям вулканов. Еще можно взглянуть на заводы, которые сжигают ископаемое топливо, особенно уголь. Уголь содержит серную примесь, которая при сжигании окисляется, образуя диоксид. После химических реакций он выпадает на землю в виде кислотного дождя. Но во время нахождения в воздухе загрязнение не пропускает солнечное тепло. Выходит, что десятки лет люди, сжигая уголь, отражали солнечный свет, но даже не догадывались об этом",- объяснила директор исследовательской климатической организации SilverLining Келли Вансер.
Но специалисты называют распыление серы не лучшим способом отражения солнечного света. Они отдают предпочтение осветлению облаков, который считают менее вредным. Осветления можно добиться распылением в воздухе кристаллов морской соли. Еще один метод - утончение облаков среднего уровня высотой до 13 км, чтобы тепло легче уходило с поверхности Земли.
Риски для природы и людей
Распыление диоксида серы мешает восстановлению озонового слоя, указывают экологи. Кроме того, попавшие в атмосферу сульфаты выпадают в виде кислотных дождей. А это очень вредно для почвы и водоемов. Что же касается вреда, который наносит сера человеку, - это мелкие частички в атмосфере, вызывающие аллергию и респираторные заболевания.
Так что ученым придется провести глубокие исследования, чтобы понять: превысит ли польза вред. Профессор Парсон, к примеру, не стал скрывать, что выделяемая при сжигании ископаемых сера наносит серьезный ущерб экологии и убивает до 20 млн людей в год. Но, с другой сторон, планета накаляется все сильнее, а это уже катастрофа для людей по всему миру, оправдывается профессор экологического права. Защитники окружающей среды против
Некоторые защитники природы выступили категорически против метода распыления диоксида серы. Из-за них пришлось отменить один эксперимент по изучению стратосферных аэрозолей, который исследовательская группа Гарварда проводила в минувшем году.Они считают, что подобными методами невозможно бороться с климатическим кризисом. Защитники продолжают настаивать, что Землю спасет от климатической катастрофы «быстрый и справедливый переход к нулевому уровню выбросов, стопроцентное использование возобновляемой энергии и отказ от ископаемого топлива».
Но несмотря на возражения оппонентов, ученые настаивают, что страны все равно придут к сокращению солнечного света. Мир не будет сидеть, сложа руки, лидеры ряда стран вынуждены будут использовать солнечную геоинженерию.
«По моим оценкам, шанс, что в ближайшие 20 лет на это решится крупная держава, превышает 90%», — убежден Парсон.