Первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS разворачивают на Украине. С таким заявлением выступил генеральный директор производителя ЗРК Raytheon Technologies Грег Хайес.В интервью CNBC он сообщил, что компания уже доставила две системы NASAMS правительству США пару недель назад.
«Их разворачивают на Украине сегодня», – пояснил он. По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot, пишет bloknot.ru
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США рассчитывают «в самом ближайшем времени» передать Киеву первые два ЗРК NASAMS – именно такие охраняют небо над Белым домом и Пентагоном. По его словам, Вашингтон намерен поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Кроме того, американские власти продолжат обсуждать с Киевом возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.
Ранее глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков указывал: обещание Джо Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», однако не изменит конечного результата. По его словам, де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте: «По-русски говоря, знаете, уши торчат, их видно невооруженным взглядом».
ЗРК NASAMS разрабатывался еще в начале 1990-х годов. На вооружении Норвегии они стоят с 1994 года, комплекс может быть использован для уничтожения крылатых ракет. На подготовку комплекса к работе (перевод из походного состояния в боевое) требуется около 15 минут. В 2002 году ЗРК модернизировали.
По данным портала topwar.ru, в настоящее время один дивизион NASAMS способен длительное время осуществлять одновременно 72 отдельных захвата целей, может сбивать крылатые ракеты и дроны. Согласно официальным данным, ЗРК стоит на вооружении нескольких стран: Испании, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии, Литвы, а также ряда других стран.
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS — это пример современного высокотехнологичного оружия. Управление осуществляется с помощью специального интерфейса с сенсорным экраном — управление сложное и требует определенных навыков.
Военный специалист Константин Сивков считает, что скорее всего, западными ПВО будут управлять военные НАТО, которые прибудут на Украину в качестве наемников.
Первоначально речь шла об американских зенитно-ракетных комплексах Patriot, но американцы решили не рисковать — ведь если в военных действиях они покажут себя не с лучшей стороны, то их экспортная ценность упадет.
Кроме того, США избегают поставлять на Украину свои средства ПВО и другие разработки в связи с тем, что они с большой вероятностью могут быть захвачены. А трофейного оружия у России уже много: недавно «Уралвагонзавод» поблагодарил Макрона за самоходные установки «Цезарь», которые уже изучают на российском предприятии, сообщает bloknot.ru