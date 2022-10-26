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Кишинев запросил встречу с Тирасполем в формате "1+1"

Кишинев запросил встречу с Тирасполем в формате "1+1"

Кишинев обратился к Тирасполю с просьбой созвать рабочую встречу в формате "1+1" для преодоления проблем в сфере энергетики, об этом в среду сообщили в Бюро по реинтеграции, пишет sputniknewsl

"В связи с усиливающимся энергетическим кризисом и необходимостью обсуждения проблемных аспектов, уточнения некоторых технических моментов и определения некоторых решений для преодоления проблем, возникших в последнее время по всей стране, Кишинев обратился с просьбой о созыве рабочей встречи на уровне политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию из Кишинева и Тирасполя", - отмечается в пресс-релизе.

К обсуждениям приглашены представители профильных структур с обоих берегов Днестра, а также представители посредников и наблюдателей в переговорном формате "5+2".

Напомним, из-за того, что в этом месяце «Газпром» сократил на 30% подачу газа в регион, у Молдовы и Приднестровья возникли проблемы в том числе и с электроэнергией. 70% электричества правобережная РМ получала от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Принадлежащее российской ПАО «Интер РАО» предприятие работает на газе. В результате возникшего дефицита голубого топлива энергопакет для Молдовы составил всего 27%. Кишинев перенаправил МГРЭС дополнительный объем накопленного газа, но его хватает чтобы покрыть не более 50% потребностей.

Часть электроэнергии, после того, как Украина прекратила экспорт, Кишинев вынужден покупать в Румынии по цене почти в 5 раз выше чем на МГРЭС.

В Молдове введено чрезвычайное положение в области энергетики, республика на грани массового отключения электричества пытается экономить на чем только возможно. В Приднестровье тоже ввели чрезвычайное экономическое положение, обещав, что ограничения не коснуться граждан, а экономия будет осуществляться за счет предприятий, в том числе бюджетообразующих.

Как сообщало EADaily , бывший министр экономики РМ Октавиан Калмык считает, что Тирасполь сократил поставки электроэнергии в РМ, чтобы в общий кризис обеспечить в первую очередь Приднестровье. Он считает, что с точки зрения энергетической инфраструктуры, все газо- и энергораспределительные узлы находятся в Приднестровье и они первыми их распределяют. Это происходит, даже если у Кишинева есть эксклюзивные контракты на поставку энергоресурсов.

Ранее председатель Правительства Приднестровья Александр Розенберг подтвердил, что на бытовые нужды и на выработку электроэнергии для внутреннего потребления у Приднестровья газ есть, но для генерации электричества на экспорт его недостаточно.


  • Сегодня, 14:28
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