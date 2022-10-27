В Молдове готовятся к отмене режима беспошлинной торговли (duty-free) – соответствующую инициативу одобрило правительство на своем заседании 26 октября. Инициативой предусмотрено внесение поправок в Таможенный и Налоговый кодексы "в целях продвижения принципа фискальной справедливости путем применения налогов к товарам, обращающимся на территории страны, в том числе в торговых точках, расположенных на таможенных территориях", сообщает sputniknews.ru
Планируется, что режим duty-free будет отменен на всей территории Республики Молдова, а магазины беспошлинной торговли будут работать до истечения срока действия действующей лицензии.
Так, магазин, расположенный на территории аэропорта, будет работать до 22 декабря 2022 года, а торговые точки в зонах выезда через государственную границу – до 3 сентября 2023 года.