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Режим duty-free на территории Молдовы будет отменен

Режим duty-free на территории Молдовы будет отменен

В Молдове готовятся к отмене режима беспошлинной торговли (duty-free) – соответствующую инициативу одобрило правительство на своем заседании 26 октября.
Инициативой предусмотрено внесение поправок в Таможенный и Налоговый кодексы "в целях продвижения принципа фискальной справедливости путем применения налогов к товарам, обращающимся на территории страны, в том числе в торговых точках, расположенных на таможенных территориях", сообщает sputniknews.ru

Планируется, что режим duty-free будет отменен на всей территории Республики Молдова, а магазины беспошлинной торговли будут работать до истечения срока действия действующей лицензии.

Так, магазин, расположенный на территории аэропорта, будет работать до 22 декабря 2022 года, а торговые точки в зонах выезда через государственную границу – до 3 сентября 2023 года.
  • Сегодня, 17:05
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