В Тирасполе 27 октября перезахоронили останки людей, найденных в ходе поисковых работ на территории бастиона Святой Владимир. В конце 1930-х годов у стен уцелевшего порохового погреба Тираспольской крепости проводили массовые расстрелы. Всего было убито около 5 тысяч человек.
Первая эксгумация и перезахоронение останков – на расположенный неподалёку Мемориал жертв политических репрессий – были произведены в 1992 году.
Человеческие останки в расстрельных ямах находят каждый год. В этом году были эксгумированы свыше 1,5 тысяч человек, пишет novostipmr.com
«Сегодня в братскую могилу перезахораниваем 1385 человек, ещё дополнительно 190 человек этнических немцев будут перезахоронены на территории п. Карманово Григориопольского района. Мы сверяли с архивами – это люди различных национальностей: белорусы, русские, молдаване, немцы, украинцы, поляки, евреи – представители различных конфессий», – рассказал руководитель поискового движения «Наследники Побед» Родион Романов.
Нательные кресты и кольца, полуистлевшие документы и личные записки. Кропотливое изучение вещей, найденных в ямах, и записей архивов документов позволяет установить личности погибших. А это значит, что семьи репрессированных, много лет искавшие своих родных, наконец смогут достойно проститься с ними.
Семья Михаила Ивановича Мазура приехала из Каменского района, сёл Подойма и Подоймица. Информацию о дедушке искали 84 года – с той самой ужасной ночи, когда его забрали. Бабушку с 5-месячной дочкой – тоже задержали, через неделю, правда, отпустили. А вот её мужа – нет. Признали кулаком за то, что имел свою корову и мельницу, за то, что большая семья с 11 детьми работала от рассвета до заката, чтобы прокормить себя.
«Он был главой большой семьи, работягой. Моему отцу Дмитрию, его сыну, тогда было 10 лет, а моей маме, его дочери, – 6,5, – рассказывают внучки репрессированного Галина Дмитриевна и Анна Тимофеевна. – Дети искали папу, говорили, что то через Днестр куда-то его отправили, то через Одессу, то умер от сердца. Искали по всей Молдове, Румынии, Украине, дети умирали, не зная, что с папой. Бабушка ждала его всю жизнь. Мы потеряли всякую надежду, и тут неделю назад звонят из сельсовета… Моя мама – одна из его дочерей – ещё жива, ей 91 год, она плачет всю неделю, говорит, теперь и помирать можно. У нас тоже слёзы и облегчение, что нашли его, что можно, наконец, приехать проститься».
Среди тех, кто лежит в расстрельных ямах возле порохового погреба, – представители руководства МАССР, директора крупных предприятий, председатели колхозов, драматурги, писатели, поэты, священники и их паства, крестьяне, которых власти записали в кулаки.
Без суда и следствия казнили не только по классовому, но и по национальному признаку. Есть целые ямы с евреями, с этническими немцами-переселенцами, с поляками и людьми иных национальностей.
«Это не просто классовая борьба, это тотальное уничтожение людей. И мало это знать и даже помнить, важно понять, почему это стало возможным. Почему народ допустил это злодеяние. Конечно, сейчас выгодно обвинить ту или иную историческую личность в этих репрессиях. Эти суды троек, НКВД и т. д. Но есть один нюанс: их поддерживал народ. В этих ямах лежат люди, которые стали жертвами наговора, спекуляции, лжесвидетельствования, по большому счёту, это результаты злобы людей, ненависти друг к другу. Понимание происходящих событий ведёт нас к покаянию, только так мы можем быть прощены за злодеяния своих предков и иметь надежду на будущее», – сказал на церемонии Президент ПМР Вадим Красносельский.
Митинги на Мемориале жертв политических репрессий в Тирасполе проводят каждый год. А на каждом перезахоронении останков по очереди проводят службы раввин, баптист, католик и православный священник – в знак того, что за определённой гранью стираются все различия – в вере, профессии или социальном положении.