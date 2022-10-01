В пятницу, 28 октября, в Тирасполе состоится встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ПМР, в ходе предстоящей беседы приднестровская сторона намерена подробно обсудить широкий комплекс актуальных проблем, накопившихся в рамках переговорного процесса.
На предстоящей встрече политпредставителей Приднестровья и Молдовы будут обсуждаться не только вопросы энергетики, но другие проблемы, которые остаются открытыми. Речь идёт об импорте в Приднестровье лекарств и продуктов питания, финансово-банковских взаимоотношениях ПМР и РМ и других аспектах.
Об этом в интервью Первому Приднестровскому телеканалу рассказал министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев. Он подтвердил, что 26 октября молдавская сторона действительно запросила встречу политпредставителей. Главной темой для Кишинёва являются вопросы энергетики.
«Мы всегда открыты к предметному и содержательному диалогу. Послушаем, что скажут представители Молдовы, какие моменты они обозначат. У нас, конечно, тоже есть очень много вопросов. Есть так называемое "домашнее задание", которое Кишинёв не выучил», - отметил глава МИД Приднестровья.
Он сообщил, что Молдова продолжает задерживать очередную партию российской муки и гречневой крупы для ПМР. Первый такой груз был пропущен, но с условием, что гречка и мука пока не пойдут в продажу. Второй груз прибыл из РФ уже с тем дополнительным анализом, который вдруг начала требовать молдавская сторона. Но в Кишинёве заявили, что документ российской лаборатории, аккредитованной в Германии, для них не является убедительным.
«Это, конечно, вопиющий случай. Буквально вчера у нас в гостях была делегация Европейского союза во главе с представителем ЕС в переговорном процессе, и, поскольку Кишинёв мотивирует административно-технические и таможенные барьеры ссылками на нормы и регламенты ЕС, мы поставили перед европейскими партнерами эти вопросы. Я спросил: "Может, в Евросоюзе есть какие-то специальные подходы к Приднестровью, что людей ограничивают в возможности получать те же лекарства?" Мне ответили, что нет, такого нет и что европейская сторона будет разбираться», - рассказал Виталий Игнатьев.
Министр не исключил, что в действиях Кишинёва есть не только политические амбиции, но и узкоэкономические интересы. «По лекарствам мы как-то услышали тезис представителя Молдовы: не покупайте в России, Белоруссии, Индии, покупайте в Молдове. Но в Молдове – это втридорога. Конечно, это недопустимые вещи», - подчеркнул глава МИД.
Он обратил внимание и на то, что пока не видно активного участия ни ОБСЕ, ни других международных партнёров в решении тех проблем, которые создает РМ.