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Уровень воды в Днестре повышается

Уровень воды в Днестре повышается

Уровень воды в Днестре на севере Приднестровья поднялся на 1,5 метра. Это связано с незапланированным сбросом воды на Новоднестровской ГЭС, пояснили в гидрометцентре, сообщает novostipmr

«В связи с увеличением сбросного расхода нижнего бьефа Дубоссарской ГЭС до 650 куб. м/с с 27 по 29 октября уровень воды ниже водохранилища повысится на 0,8-1,8 м. Вода пройдёт в пределах русла», - сообщают в отделе гидрологии Гидрометцентра.

По предварительным прогнозам, уровень Днестра в ближайшее время может подняться на 2 метра. Пока эти значения не критические, и подтоплений не ожидается. Дальше всё будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ.


  • Сегодня, 18:31
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