С целью распространения различных форм интеллектуального досуга среди молодежи Управление молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики совместно с Клубом интеллектуальных игр Приднестровья «IQuiz» запустили Республиканский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
27 октября в МУ «Культурно-досуговом центре «Мир» состоялся первый этап игры. Серия игр будет состоять из 4-х туров, последняя из которых пройдет весной 2023 года, сообщает пресс-служба Минпроса.
Игра получилась живой и интересной. Каждая команда хотела доказать свое превосходство. Форма регистрации на игру была открыта для всех желающих, нужно было только объединиться со своими единомышленниками.
В турнире приняли участие 24 молодежные команды из всех городов республики, всего 144 участника.
Трем победителям первого тура были вручены сертификаты от Клуба интеллектуальных игр Приднестровья «IQuiz» на посещение их мероприятий.