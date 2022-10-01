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Республиканский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Республиканский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

С целью распространения различных форм интеллектуального досуга среди молодежи Управление молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики совместно с Клубом интеллектуальных игр Приднестровья «IQuiz» запустили Республиканский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

27 октября в МУ «Культурно-досуговом центре «Мир» состоялся первый этап игры. Серия игр будет состоять из 4-х туров, последняя из которых пройдет весной 2023 года, сообщает пресс-служба Минпроса.

Игра получилась живой и интересной. Каждая команда хотела доказать свое превосходство. Форма регистрации на игру была открыта для всех желающих, нужно было только объединиться со своими единомышленниками.

В турнире приняли участие 24 молодежные команды из всех городов республики, всего 144 участника.

Трем победителям первого тура были вручены сертификаты от Клуба интеллектуальных игр Приднестровья «IQuiz» на посещение их мероприятий.
  • Сегодня, 18:53
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