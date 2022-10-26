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В Киеве за день переименовали более 40 улиц и площадей

В Киеве за день переименовали более 40 улиц и площадей

На Украине после начала спецоперации активизировался процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР. Всего в Киеве утвердили переименование уже почти 200 улиц и площадей.

27 октября депутаты Киевсовета утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале, сообщает РБК

«Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», — написал он. Градоначальник отметил, что новые названия для улиц и площадей с помощью электронного голосования выбирали сами киевляне. Всего на голосование вынесено 296 объектов, уточнил Кличко.

Мэр привел несколько примеров старых и новых топонимов Киева:

улица Карла Маркса — улица Иоганна Вольфганга Гете;

улица Пушкинская — улица Евгения Чикаленко;

площадь Героев Бреста — площадь Чернобаевская;

улица Александра Матросова — улица Генерала Кульчицкого; погиб под Славянском в мае 2014 года

улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина.

Переулок, названный в память о декабристе Александре Бестужеве, переименовали в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Скрябина), погибшего в ДТП в 2015 году.

А улица Маршала Тимошенко, оборонявшего в 1941 году Киев от наступавших гитлеровских войск, получила новое название в честь советского диссидента-националиста Левко Лукьяненко.

Улицу советского маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка «Азов» (батальон запрещен в России). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», пишет Газета. ru

Отмечалось, что на мероприятии присутствовал основатель «Азова» Андрей Билецкий.

В Киеве за день переименовали более 40 улиц и площадей

По данным издания, Киевсовет принял решение о переименовании улицы летом. До этого она носила имя советского маршала Малиновского, который руководил операцией по освобождению Одессы от нацистов.

Напомним, на Украине после государственного переворота 2014 года и принятия закона о декоммунизации развернулась настоящая война с памятниками и советскими топографическими названиями. За это время были уничтожены сотни памятников, связанных с СССР и Россией, демонтированы мемориалы в память о героях Великой Отечественной войн, переименованы сотни улиц и десятки городов. Например, летом переименовали 5 станций киевского метро. А в этом месяце в центре Киева снесли бюст Пушкина.

В апреле Кличко обещал переименовать все улицы, проспекты и станции, названия которых связаны с Россией и СССР. Тогда же он анонсировал переименование первых 58, в том числе названных в честь писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Грибоедова, композиторов Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Михаила Глинки, ученых Климента Тимирязева и Константина Циолковского. Также предлагается переименовать улицу Юрия Гагарина и площадь Александра Пушкина. В августе депутаты Киевсовета утвердили переименование еще 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины.

  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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