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«Шериф» проиграл в гостевом противостоянии «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3

«Шериф» проиграл в гостевом противостоянии «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3

Тираспольский ФК «Шериф» потерпел поражение в ответном матче групповой стадии Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 0:3.

«МЮ», забив перед самым перерывом, во втором тайме еще дважды поразил ворота «желто-черных». У манкунианцев отличились Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду.

При этом нужно отметить и игру голкипера «Шерифа» Максима Коваля, несколько раз спасшего свои ворота.

Турнирная ситуация в группе Е Лиги Европы после пяти туров следующая: «Реал Сосьедад» – 15 очков, «Манчестер Юнайтед» - 12, «Шериф» - 3. Кипрская «Омония» по-прежнему не имеет набранных баллов.

3 ноября в заключительном шестом туре тираспольчане встретятся с киприотами. Эта игра, которая пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, определит судьбу третьего места в группе и путевки в плей-офф Лиги Конференций.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
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