Dnestr.TV

 
0

Комитет Европарламента по транспорту одобрил соглашение с Молдовой для упрощения грузоперевозок

Комитет Европарламента по транспорту одобрил соглашение с Молдовой для упрощения грузоперевозок

Комитет Европейского парламента по транспорту и туризму единогласно одобрил накануне соглашения с Украиной и Молдовой для упрощения трансграничных перевозок товаров.

Эти соглашения заменят существующие двусторонние транспортные соглашения со странами ЕС и облегчат автомобильные перевозки грузов, позволив украинским, молдавским и европейским перевозчикам осуществлять транзит и перевозки между территориями друг друга без получения соответствующих разрешений, передает point.md ссылаясь на infotag.md

"Соглашения являются частью реакции ЕС на сбои в транспортном секторе двух стран, вызванные с военными действиями на Украине. Украинское воздушное пространство было закрыто для гражданского движения, а морской экспорт - строго ограничен. Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Потребности Молдовы аналогичны: нужны альтернативные транзитные маршруты через ЕС, а также есть необходимость помочь Украине перевозить свои товары через территорию Молдовы", - отмечается на сайте Европарламента.

Докладчик Европарламента Мариан-Жан Маринеску (EPP, RO) отметил, что "нужны альтернативные способы перевозки зерна и других соответствующих товаров из/в Украину и Молдову, так как традиционные транспортные пути заблокированы".

"Благодаря этим соглашениям мы можем увеличить уровень экспорта и импорта автотранспортом, не создавая узких мест при пересечении границ. Это не только снижает риск глобального продовольственного кризиса, но и является шагом к дальнейшему расширению транспортных отношений между ЕС и этими странами", - заявил Маринеску.

Оба соглашения временно вступили в силу с 29 июня. Депутаты Европарламента проголосуют за соглашения на следующем пленарном заседании - в ноябре.
  • Сегодня, 10:19
  • DTV
  • Просмотров: 35
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна