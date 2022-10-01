Комитет Европейского парламента по транспорту и туризму единогласно одобрил накануне соглашения с Украиной и Молдовой для упрощения трансграничных перевозок товаров.
Эти соглашения заменят существующие двусторонние транспортные соглашения со странами ЕС и облегчат автомобильные перевозки грузов, позволив украинским, молдавским и европейским перевозчикам осуществлять транзит и перевозки между территориями друг друга без получения соответствующих разрешений, передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Соглашения являются частью реакции ЕС на сбои в транспортном секторе двух стран, вызванные с военными действиями на Украине. Украинское воздушное пространство было закрыто для гражданского движения, а морской экспорт - строго ограничен. Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Потребности Молдовы аналогичны: нужны альтернативные транзитные маршруты через ЕС, а также есть необходимость помочь Украине перевозить свои товары через территорию Молдовы", - отмечается на сайте Европарламента.
Докладчик Европарламента Мариан-Жан Маринеску (EPP, RO) отметил, что "нужны альтернативные способы перевозки зерна и других соответствующих товаров из/в Украину и Молдову, так как традиционные транспортные пути заблокированы".
"Благодаря этим соглашениям мы можем увеличить уровень экспорта и импорта автотранспортом, не создавая узких мест при пересечении границ. Это не только снижает риск глобального продовольственного кризиса, но и является шагом к дальнейшему расширению транспортных отношений между ЕС и этими странами", - заявил Маринеску.
Оба соглашения временно вступили в силу с 29 июня. Депутаты Европарламента проголосуют за соглашения на следующем пленарном заседании - в ноябре.