Экологический форум под девизом «Управление трансграничным бассейном Днестра и интеграция в ЕС – шаг за шагом» проходит 27-28 октября в Кишиневе.
Конференция организована 27-28 октября Общественной ассоциацией "Eco-TIRAS" в партнерстве с Государственным университетом Молдовы, "Ecospectrum", ЕС через Программу укрепления доверия ПРООН-Молдова, передает moldpres.md
По словам организаторов, река Днестр является источником питьевой воды, орошения и гидроэнергетики как для Республики Молдова, так и для Украины. Устойчивое и разумное использование вод Днестра возможно, только когда все заинтересованные стороны вовлечены в диалог и, в конечном итоге, в принятие устойчивых решений.
Эта конференция объединяет представителей разных сфер и предоставляет площадку для диалога по решению наиболее острых проблем, связанных с Днестром.
«Министерство окружающей среды ценит вклад исследователей в выявление проблем реки Днестр и ее бассейна, в предложение реальных и научно обоснованных решений. Эти исследования применяются в процессе разработки политической и нормативной базы.
Необходимо устойчивое партнерство между научной, деловой средой, ассоциативным сектором и местными властями по вопросам восстановления и сохранения малых рек в бассейне Днестра, а также реки в целом.
Также необходимо иметь функциональный комплексный механизм управления рекой, чтобы обеспечить количество и качество воды для необходимой деятельности, текущего и будущего потребления. И экосистемы, и водное разнообразие должны быть восстановлены и защищены», — заявила на мероприятии государственный секретарь Министерства окружающей среды Иорданка-Родика Иорданова.
В последние годы отмечался определенный прогресс после вступления в силу Договора 2012 года между правительствами Республики Молдова и Украины о сотрудничестве в области защиты и устойчивого развития бассейна Днестра. Была создана Днестровская комиссия и начата совместная деятельность. Кроме того, рабочие группы разработали планы своей работы.
«Оба государства должны принять все необходимые меры в соответствии с принципами Хельсинкской водной конвенции: предотвращение, контроль и сокращение загрязнения воды, обеспечение использования трансграничных вод для рационального, разумного и справедливого управления, сохранение водных ресурсов и защита окружающей среды, восстановление экосистем и т. д.», — заявили участники на открытии конференции.