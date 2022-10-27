Спыну о заявлении Путина: Я очень хорошо помню момент, о котором он говорит. Коллаж: Point.md

Министр Андрей Спыну прокомментировал заявления президента России Владимира Путина относительно контракта, подписанного между «Молдовагаз» и «Газпромом». По словам Спыну, тогда удалось заключить выгодный для нашей страны договор, сообщает unimedia.info «Формула, предложенная в контракте, исходила от молдавской стороны, потому что «Газпром» настаивал на рыночной цене. В октябре предложили продлить прежний контракт. Это был контракт, по которому в холодный период года формула включала 100% цены нефти, а летом цены на бирже. Эта формула не была принята, и мы нашли компромисс", - сказал Спыну.Напомним, что президент России Владимир Путин на форуме "Валдай", отвечая на вопрос молдавского депутата Константина Старыша рассказал, что в переговорах "Газпрома" с правительством Молдовы помог стране получить более выгодную цену на газ.Контракт на поставку природного газа, подписанный в 2021 году с "Газпромом" молдавской делегацией во главе с вице-премьером Андреем Спыну, был заключен на условиях молдавской стороны, об этом президент России Владимир Путин рассказал, отвечая на вопрос молдавского депутата Константина Старыша в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", пишет sputniknews.ru По словам российского лидера, при подписании газового контракта именно Россия пошла навстречу Молдове, учитывая финансовые возможности республики."Хочу вас проинформировать, и то что я скажу, - чистая правда. Мы когда вели переговоры с представителями правительства Молдовы по поводу поставок газа, по поводу цен на газ, "Газпром" занял абсолютно прагматичную, рыночную позицию по контракту с молдовой на поставки газа", - уточнил Путин.Он рассказал, что лично беседовал с главой ПАО "Газпром" Миллером и обратил его внимание на то, что прагматичные цены на газ для Молдовы могут стать неподъемными."Молдавская сторона не согласилась с позицией "Газпрома" и настаивала на ценовых преференциях. "Газпром" уперся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему: "Ну что ты, цены, хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы. Если они платить не смогут, то какой в этом смысл?" Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению", - уточнил Владимир Путин.Российский лидер также отметил, что газовый контракт, подписанные осенью 2021 года между "Газпромом" и АО "Молдовагаз", был заключен на условиях молдавского правительства."И "Газпром" пошел навстречу правительству Молдовы и заключил контракт на поставку газа на молдавских условиях, на условиях молдавской стороны, молдавского правительства. (...) Там много деталей, они связаны сдолгами, текущими платежами, предоплатой... Но по ценовым параметрам мы полностью пошли навстречу молдавской стороне. Ну платить надо, конечно.Это само по себе очевидным является.Почему дело довели до того, что света нет, ну, это уж извините, не наша проблема", - подытожил Путин., пишет point.md ссылаясь на infotag.mdНапомним, что "Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров"Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями,, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом",Аудиторская миссия совершила ознакомительный визит в Молдову, было заявлено, что в конце декабря-начале января будет представлен предварительный отчет, окончательный - 1 марта.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.И вот теперь у Молдовы есть "уникальный шанс стать энергетически независимой от "Газпрома", а у Румынии - помочь Молдове сделать этот шаг". Такое мнение высказал в интервью национальному информагентству соседней страны Agerpres вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Он подчеркнул, что подписание долгосрочного контракта с Румынией на поставки как газа, так и электроэнергии, означало быПо словам вице-премьера, сейчас на уровне министерства энергетики Румынии, правительства и даже президента обсуждается "увеличение мощностей поставок энергоресурсов для Молдовы на основе двусторонних контрактов".Он сказал, что Молдова заинтересована в выполнении существующего контракта с "Газпромом", но, "к сожалению, видит не очень дружелюбное поведение с его стороны, несмотря на уверения, что он надежный партнер"."Уже в октябре, хотя мы выполнили все свои обязательства, объемы газа для нашей страны уменьшились на 30%. В ноябре, если они поставят такое же количество, это будет означать сокращение на 60%, поэтому вряд ли можно полагаться на этот контракт, в любой момент они могут решить его расторгнуть или не поставить согласованные объемы", - считает Спыну.Он подтвердил, что если "Газпром" прекратит поставки в Молдову, то платить по счетам за газ от других поставщиков придется "всем гражданам страны, независимо от того, живут они на правом или на левом берегу Днестра".Источник: Infotag Учитывая ввод в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, Спыну уверяет, что по нему будет поставляться «румынский» газ. Но на самом деле это будет тот же российский газ из «Балканского потока» и Румыния ранее заявляла об увеличении его закупок. Правда, стоить он будет по-европейски. К тому же молдавская «стройка века»В итоге прокачка дорого российского газа также обойдется дороже. Одна радость – этим газом можно будет не делиться с Приднестровьем.Власти Молдовы считают, что «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, сокращая поставки газа, и намерены подать на российского поставщика иск в арбитражный суд. Об этом сообщил 27 октября вечером в эфире телеканала TV8 вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, пишет eadaily.com «„Газпром“ нарушает контракт, сокращая нам поставки газа. Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как „Газпром“ исполняет контракт», — отметил Спыну.Вместе с тем он подчеркнул, что власти Молдавии заинтересованы в сохранении контракта с «Газпромом».«Мы считаем, что это хороший договор», — сказал вице-премьер, отметив, что молдавская газораспределительная компания «Молдовагаз» пока не получила подтверждения объемов поставок газа на ноябрь.«Мне также не удалось связаться с руководством „Газпрома“, хотя мы неоднократно пытались узнать их позицию относительно объемов на ноябрь», — сказал вице-премьер.При этом, он заявил, что «Молдова без газа не останется, даже если „Газпром“ полностью прекратит поставки в ноябре». По его словам, госпредприятие «Энергоком»» почти каждый день покупает газ на рынке, чтобы пополнить резервы, благодаря чему созданы запасы в 95 млн кубометров, которых хватит на месяц для республики без учета Приднестровья.«Что же касается Приднестровья, то газ им также можно поставлять, но только при условии его оплаты», — сказал Спыну.С 1 октября «Газпром» на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии — до 5,7 млн куб. м — при потребностях республики в 8,06 млн.27 октября Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова, наконец,, пишет eadaily.com Молдова будет получать природный газ из Европы через Болгарию по газотранспортным сетям «Булгартрансгаза». Договор об этом был подписан Energocom 27 октября в присутствии главы государства Майи Санду и её болгарского коллеги Румена Радева, находящегося с рабочим визитом в Кишинёве.По словам Санду, этот контракт поможет Кишиневу быть более устойчивым в условиях нынешнего энергетического кризиса. В октябре российский «Газпром» сократил поставку природного газа в Республику Молдова на 30%. Помимо этого, концерн предупредил, что в любой момент может вообще прекратить подачу, так как АО Moldovagaz сорвала аудит исторической задолженности, а также периодически не может вовремя рассчитываться за уже полученный объем.Власти РМ давно говорят, что хотят отказаться от российской газовой зависимости, рассчитывали на долгосрочный контракт с Румынией. Однако Бухарест не может обеспечить всех потребностей РМ, а цена на голубое топливо у него в два раза выше чем у «Газпрома».«Мы переживаем худший энергетический кризис со времён обретения независимости, и нет никаких сомнений в том, что энергетические ресурсы используются в качестве оружия для подрыва нашего государства и нашей всё ещё хрупкой демократии. В этом контексте я приветствую подписание договора о сотрудничестве между Energocom и „Булгартрансгазом“. Доступ к альтернативным источникам энергии поможет нам быть более устойчивыми в нынешнем кризисе», — заявила Майя Санду на брифинге.Со своей стороны, болгарский лидер приветствовал 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив в этом контексте важность подписанного соглашения.«Благодаря контракту и соответствующему транзитному трубопроводу Республика Молдова может получить доступ к терминалам в Турции и Греции», — добавил Румен Радев."Молдова может делать закупки у поставщиков газа, которых выберет, а мы сможем обеспечить возможность транспортировки газа", – добавил Радев.