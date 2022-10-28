Парламент Молдовы готов поддержать инициативу депутата правящей в стране президентской партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба и объявить Россию «террористическим государством». Об этом на TVR Moldova заявил спикер законодательного собрания, известный унионист и русофоб Игорь Гросу, сообщает eadaily.com
По его словам, законодательный орган республики включит этот вопрос в повестку ближайшей сессии, и скорее всего решение будет положительным.
«Мы обсудим в парламенте и в подходящий момент, когда будет решение, примем его», — сказал Гросу.
В контексте этого он призвал Москву видеть в депутатской инициативе проявление демократических норм, как и в акциях общественности перед посольством РФ в Кишиневе. С момента начала российской спецоперации на Украине у диппредставительства регулярно проходят выступления, в ходе которых «демонстрируются оскорбительные лозунги и предпринимаются недопустимые действия». МИД РФ неоднократно обращал внимание на то, что эти провокации не находят должной реакции властей, а полиция их не пресекает.
«Россия не хочет понять, что любой член любой фракции имеет право выходить с предложениями. Как и любой гражданин Молдовы имеет право протестовать перед любым посольством, выражать своё мнение — это норма. Надеюсь, что когда-нибудь они поймут, нет ничего в этом особого, это не какое-то особое отношение», — резюмировал Игорь Гросу. Речь видимо идёт только о протестах у посольства РФ в РМ. При этом однако проводить протесты у здания Парламента как раз запретили, как показывают последние события в Кишинёве.
Парламент Молдовы нынешнего созыва представлен тремя фракциями, две из которых оппозиционные, но не имеют достаточного количества мандатов, чтобы повлиять на правящее большинство ПДС. После досрочных парламентских выборов 2021 года у «Действия и солидарность» 63 депутатских кресла, Блок коммунистов-социалистов имеет 32 мандата (в БКС у Компартии — 10, у ПСРМ — 22), а у партии «Шор» — их 6.
При этом шоровцы бойкотируют работу парламента, заявив, что будут добиваться свержения власти вместе со своими сторонниками на митингах. Социалисты же традиционно воздерживаются от голосования, даже не пытаясь протестовать, а наметившийся раскол в БКС из-за того, что коммунисты поддерживают протесты «Шор» в целом не способствует укреплению парламентской оппозиции.
Напомним, на пленарном заседании парламента Молдовы 20 октября депутат ПДС Алайба предложил объявить Россию «террористическим государством». Он отметил, что резолюции на этот счёт уже приняли Парламентская ассамблея совета Европы и парламент Эстонии, а Молдове надо последовать этому примеру.