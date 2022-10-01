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Приднестровье ограничило вывоз топливной древесины

Приднестровье ограничило вывоз топливной древесины

Запрещен вывоз из Приднестровья топливной древесины более чем в полуметровых бревнах и поленьях, а также лесоматериалов, используемых в производстве инструментов, инвентаря и других изделий. Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

«Что касается мелкоформатной древесины для топливных нужд (до 50 сантиметров), то ее вывоз за пределы республики допустим, но в строго установленное время – с 10 часов утра до шести вечера и исключительно через таможенные пункты пропуска, прописанные в указе, - написал глава государства в своем телеграм-канале. - Штамп уполномоченного должностного лица, представляющего Госслужбу экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, обязателен. Время бездумного и преступного разбазаривания природных ресурсов Приднестровья в прошлом».
  • Сегодня, 15:59
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