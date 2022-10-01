Сегодня, 28 октября, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам нормативно-правового и документационного обеспечения граждан от Приднестровья и Республики Молдова, сообщает пресс-служба МИД ПМР
В рамках встречи эксперты обсудили вопросы, касающиеся возобновления процесса взаимодействия по линии органов записи актов гражданского состояния и архивных служб в целях разрешения многочисленных проблем, с которыми сталкиваются граждане при оформлении документов.
В частности, было достигнуто общее понимание относительно параметров учета существующих в Приднестровье и Молдове требований о защите сведений, содержащих персональные данные граждан, включая формы согласия на обработку таких сведений.
По итогам заседания стороны условились продолжить предметную работу по формированию полноценного механизма взаимодействия органов ЗАГС Приднестровья и Молдовы.