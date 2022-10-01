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Полномочия госадминистраций планируют расширить

Полномочия госадминистраций планируют расширить

На заседании Правительства рассмотрели вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства «Об утверждении Регламента предоставления государственными администрациями городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача Решения о согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров», сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Представляя проект, вице-премьер Станислав Касап отметил, что, согласно действующему закону об органах местной власти, государственные администрации дают согласие на размещение и развитие на своей территории предприятий, организаций и учреждений, не находящихся в местной собственности советов народных депутатов. Другими словами, они согласовывают размещение всех видов объектов. Но в тексте Постановления оговариваются объекты торговли, услуг общественного питания и производства товаров. Порядок согласования объектов, оказывающих иные услуги, не предусмотрен.

«Для того чтобы этот порядок распространить на все виды услуг и таким образом расширить полномочия государственных администраций, мы вносим изменения в данное постановление, распространяем его действия на все объекты оказания услуг. После его принятия в соответствии с данным порядком госадминистрации будут согласовывать все объекты оказания услуг на своей подведомственной территории», — отметил Станислав Касап.
  • Сегодня, 16:45
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