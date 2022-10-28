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О чём говорили на встрече политпредставителей Приднестровья и Молдовы

О чём говорили на встрече политпредставителей Приднестровья и Молдовы

В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе в присутствии представителей посредников и наблюдателей состоялась заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики при участии представителей по политическим вопросам Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.

Основная тема беседы профильных специалистов – текущая ситуация в сфере энергетики, сложившаяся в результате дефицита газоснабжения. Зампредседателя Правительства ПМР – министр экономического развития, руководитель экспертной группы от Приднестровья Сергей Оболоник проинформировал делегацию РМ о текущей ситуации с потреблением газа на территории Приднестровья и реализуемых мерах экономии, прежде всего, сокращении промышленного производства с целью обеспечения в приоритетном порядке бытовых потребителей, сообщает пресс-служба МИД ПМР

Была подчеркнута недопустимость перераспределения существующих поступлений гарантированных объемов газа с целью сокращения потребления в Приднестровье. Также отмечено, что экономически целесообразная и надежная работа МГРЭС требует увеличения поставок сырья, ответственной за которое является молдавская сторона, являющейся стороной в переговорах с ПАО «Газпром». Представители Приднестровья призывали молдавских визави к активизации переговорного диалога с руководством ПАО «Газпром» для урегулирования существующей ситуации.

«Мы с большим вниманием отнеслись к озабоченностям молдавской стороны. Со своей стороны мы также сообщили, что мы работаем в тех объективных реалиях, в которых реализуется поставка газа . Если есть необходимое количество газа, вырабатывается электричество, которое поставляется в Молдову, если нет, то, к сожалению, понятно, что нет возможности для дополнительной энергетической генерации», – отметил Виталий Игнатьев.

Виталий Игнатьев напомнил о том, что в последние годы молдавская сторона применяла целый ряд ограничений, препятствующих нормальной производственной деятельности в энергетической сфере, включая трудности с доставкой оборудования для нужд МГРЭС и абразивного порошка для ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Давление РМ на приднестровскую промышленность и внешнеэкономическую деятельность стало важной темой сегодняшнего диалога. В частности, было акцентировано внимание на недопустимости сомнительных экологических требований под предлогом ограничения производственной деятельности Молдавского металлургического завода.

Была затронута тема импорта лекарств и продуктов питания в Приднестровье. В частности, была получена информация о допуске партии гречневой крупы российского производства и урегулировании данной проблемы.

Реализация предложенного молдавской стороной и предварительно согласованного на экспертном уровне механизма импорта в Приднестровье жизненно важных социально значимых лекарств по-прежнему саботируется молдавской стороной. В связи с этим было принято решение в сжатые сроки организовать встречу экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения.

По инициативе приднестровской стороны был поднят вопрос о банковской блокаде Приднестровья. Обязательства молдавской стороны, а также рекомендации международных партнеров в данной сфере до сих пор не реализованы. Стороны условились организовать в течение ноября заседание подгрупп по вопросам банковского взаимодействия для выявления шагов по реализации обязательств Молдовы.


"Очень доволен" — Серебрян о первом раунде встречи политпредставителей Кишинева и Тирасполя по энергокризису.

Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян доволен первым раундом переговоров политических представителей Кишинева и Тирасполя по проблеме энергокризиса, пишет Спутник Молдова в Телеграмм канале

"Есть какие-то варианты, обсудим еще. Это было начало переговоров, не только по энергетике, но и по другим вопросам. Пока есть рабочие предложения. посмотрим на следующей неделе".

Представители Кишинева и Тирасполя встретились впервые за несколько месяцев — ранее общение шло только онлайн

"Есть определенные несостыковки, но надеемся. найдем общий знаменатель", — сказал Серебрян.

Очередной раунд переговоров состоится на следующей неделе.

О чём говорили на встрече политпредставителей Приднестровья и Молдовы
  • Сегодня, 17:30
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