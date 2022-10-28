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«Газпром» подтвердил поставки газа в Молдову в ноябре. Цена будет ниже октябрьской

«Газпром» подтвердил поставки газа в Молдову в ноябре. Цена будет ниже октябрьской

Закупочная цена на российский газ для Молдовы в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В октябре республика закупала газ по 1031 доллар за тысячу кубометров.

"ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале, сообщает РИА Новости

По его словам, в зависимости от температуры воздуха, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 миллионов кубометров. В таком случае, 41 миллион кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от ПАО "Газпром" (54 миллионов кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 миллионов кубометров).

Власти Молдовы в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
  • Сегодня, 17:53
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