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Новое правительство Италии прекращает репрессии против врачей без прививок от Covid

Новое правительство Италии прекращает репрессии против врачей без прививок от Covid

Почти четыре тысячи врачей в Италии смогут вернуться в больницы после принятого в пятницу, 28 октября, министром здравоохранения нового правительства Италии решения отменить преследование медицинских работников, отказавшихся от вакцинации против Covid-19.

Министерство здравоохранения объявило об этой мере в специальном заявлении, подчеркнув, что за ним в скором времени последует соответствующий министерский, сообщает eadaily.com

Обязательная вакцинация в Италии с участием в ее проведении привитых работников здравоохранения была предписана в июне 2021 года. Срок действия этого положения постоянно продлевался предыдущими правительствами до 31 декабря этого года. Непривитые врачи, медсестры и другие медицинские работники были отстранены от работы в своих больницах или переведены в районы, где у них не было контактов с пациентами. Они также были оштрафованы.

Министр здравоохранения нового правительства Орацио Шиллачи теперь разрешает медицинским работникам, которые не выполнили обязательства по вакцинации, вернуться на свои рабочие места и аннулирует наложенный на них штраф. Уведомление уполномочило медицинские учреждения возвращать временно отстраненных работников.

Это решение оправдано, с одной стороны, тем фактом, что крайний срок для вакцинации вот-вот истечет, а с другой стороны, хронической нехваткой врачей и медсестер, о которой сообщают итальянские больницы.

О «трезвом решении» говорит и президент Ассоциации медицинских палат Филиппо Анелли. Он напомнил, что четыре тысячи непривитых врачей могут вернуться к работе в своих больницах. Он добавил, что из-за ослабления эпидемической ситуации эта мера уже предлагалась с июля.

Согласно сообщению министерства, также рассматривается вопрос об отмене штрафов, которые были введены для людей старше 50 лет, отказавшихся от вакцинации в 2021 году. На эту возрастную группу также распространялась обязанность по вакцинации. Почти два миллиона отказавшихся от вакцинации были оштрафованы на сто евро.

Также планируется ввести новые положения о домашнем карантине для пациентов без симптомов. Новшеством является то, что со следующей недели данные о распространении нового коронавируса будут публиковаться не ежедневно, как с февраля 2020 года, а еженедельно.

Министр Орацио Шиллачи объяснил, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения закончилась шесть месяцев назад и что показатели эпидемии также указывают на то, что пришло время вернуться к «нормальному ритму жизни и работы, конечно, с ответственностью и уважением ко все еще действующим правилам».

Премьер-министр Джорджа Мелони заявила в своей инаугурационной речи, что страна никогда больше не будет «закрыта».

Согласно последним данным на четверг, в Италии более 31 тыс. новых инфицированных проходили скрининг, а 94 пациента умерли. В больницах находится почти семь тысяч пациентов, число активных инфицированных коронавирусом составляет чуть более 480 тыс. человек. Более чем у 10% пациентов уже обнаруживается новый вариант под названием Cerberus.

По состоянию с февраля 2020 года в Италии переболели коронавирусом 23,4 млн человек, а число погибших приближается к 179 тыс. человек.

  • Сегодня, 09:27
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