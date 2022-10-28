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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, сообщает РИА Новости

"Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", — сказал он.

Сейчас, по словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", — заключил Шойгу.

Он отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

"Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", — сказал он, попросив Шойгу передать эти слова в войска.

Главной задачей на сегодняшний день президент назвал обеспечение мобилизованных экипировкой, их подготовку и слаживание.

"Чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях", — добавил он.

Президент отметил, что на первом этапе частичной мобилизации были сложности и ошибки. По его словам, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно.

"Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — сказал Путин. Он также поручил внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска.

О результате работы глава Минобороны должен будет доложить в декабре на коллегии ведомства.

Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
  • Сегодня, 09:49
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