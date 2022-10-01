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Подробности пожара в Бендерах

Подробности пожара в Бендерах

28 октября, в 15:44, на пульт пожарной охраны г. Бендеры поступило сообщение от очевидца, что по улице Дружбы валит дым из балкона пятиэтажки. На место прибыли два пожарных расчёта.

Всего 7 минут потребовалось огнеборцам на локализацию пожара. Половину лоджии пожарным удалось спасти и предотвратить дальнейшее распространение огня, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Как стало известно, в настоящее время хозяйка квартиры находится за пределами ПМР, её сын приехал в Приднестровье на каникулы.

Инспектор Госпожнадзора выяснил: причина пожара – неосторожность при курении. Молодой человек курил на балконе, пепел стряхивал в картонную коробку, после ушёл принимать ванну.

Очевидцы пожара стучали в дверь квартиры, но, когда молодой человек подошёл к двери, никого не было. Тогда он и заметил, что горит балкон, взял личные вещи и вышел на улицу. Дверь оставил открытой. Это помогло первому звену пожарных быстро попасть в квартиру. Второе звено проникло внутрь с помощью автолестницы.

Инспекторы Государственного пожарного надзора советуют не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Подробности пожара в Бендерах

Подробности пожара в Бендерах

Подробности пожара в Бендерах

  • Сегодня, 10:02
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