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В Кишиневе ввели режим чрезвычайной ситуации в области водоснабжения и канализации

В Кишиневе ввели режим чрезвычайной ситуации в области водоснабжения и канализации

В Кишиневе объявили чрезвычайную ситуацию в области водоснабжения и канализации. Такое решение приняла 28 октября столичная комиссия по ЧС, сообщает newsmaker.md

«Вследствие повышения тарифа на электроэнергию, увеличение операционных расходов из-за роста индекса инфляции, у Apă-Canal Chișinău на конец текущего года наблюдается дефицит более 400 млн. леев, а на 2023 год дефицит составит 700 млн. леев. […] Сложное финансовое положение Apă-Canal Chișinău — следствие того, что тариф, который не покрывает даже эксплуатационные расходы и обязательства оператора, является одним из самых низких в стране. По этой причине необходимо принять меры, найти решения, чтобы остановить финансовый спад компании», — говорится в сообщении мэрии Кишинева.

Комиссия по ЧС поручила Apă-Canal Chișinău доработать и представить муниципальному совету Кишинева проект решения об утверждении тарифов на оказание услуг водоснабжения и канализации, а также очистки сточных вод.

«Мы созовем внеочередное заседание муниципального совета Кишинева и включим в повестку заявленные для рассмотрения вопросы», — сказано в сообщении.

Накануне глава Apă-Canal Chișinău Ирина Гутник заявила, что из-за финансового положения компании «есть большой риск» прекращения поставки воды в столице. По ее словам, финансовые трудности на предприятии начались еще в 2015 году.

«Почему именно в 2015 году? Потому что именно в этом году начало ощущаться влияние кредита, взятого Apă-Canal Chișinău у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на невыполнимых условиях», — сказала глава компании.
  • Сегодня, 10:22
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