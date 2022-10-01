В Кишиневе объявили чрезвычайную ситуацию в области водоснабжения и канализации. Такое решение приняла 28 октября столичная комиссия по ЧС, сообщает newsmaker.md
«Вследствие повышения тарифа на электроэнергию, увеличение операционных расходов из-за роста индекса инфляции, у Apă-Canal Chișinău на конец текущего года наблюдается дефицит более 400 млн. леев, а на 2023 год дефицит составит 700 млн. леев. […] Сложное финансовое положение Apă-Canal Chișinău — следствие того, что тариф, который не покрывает даже эксплуатационные расходы и обязательства оператора, является одним из самых низких в стране. По этой причине необходимо принять меры, найти решения, чтобы остановить финансовый спад компании», — говорится в сообщении мэрии Кишинева.
Комиссия по ЧС поручила Apă-Canal Chișinău доработать и представить муниципальному совету Кишинева проект решения об утверждении тарифов на оказание услуг водоснабжения и канализации, а также очистки сточных вод.
«Мы созовем внеочередное заседание муниципального совета Кишинева и включим в повестку заявленные для рассмотрения вопросы», — сказано в сообщении.
Накануне глава Apă-Canal Chișinău Ирина Гутник заявила, что из-за финансового положения компании «есть большой риск» прекращения поставки воды в столице. По ее словам, финансовые трудности на предприятии начались еще в 2015 году.
«Почему именно в 2015 году? Потому что именно в этом году начало ощущаться влияние кредита, взятого Apă-Canal Chișinău у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на невыполнимых условиях», — сказала глава компании.