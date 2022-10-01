В связи с экономией электроэнергии во многих городах Украины улицы почти не освещены ночью. Из-за этого возросло количество аварий с участием пешеходов, передает unian.net
Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщил руководитель патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По словам Белошицкого, с 10 октября, когда впервые было введено ограничение потребления электроэнергии по 23 октября на улицах украинских городов погиб 51 пешеход. Из них 38 – в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели.
Глава Патрульной полиции призывает пешеходов быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы.
"В темное время суток каждый пешеход должен непременно использовать светоотражающие элементы. Не пренебрегайте элементарными вещами, которые могут спасти жизнь. Будьте заметными на дороге, берегите себя и своих родных", – подчеркнул он.
На Украине применяются графики ограничения электроснабжения потребителей, жителей призвали экономить электричество в пиковые часы нагрузки. В частности, в городах страны уменьшили уличное освещение на 60%.
Киевлян предупредили, что будут новые графики, по которым в Киеве и области могут выключать свет на 4-6 часов и дольше.