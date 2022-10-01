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В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

Повысить адреналин, посоревноваться в умении и мастерстве езды за рулём, проверить уровень знаний ПДД – всё это можно было сделать на Чемпионате по скоростному маневрированию. Традиционно турнир прошёл в канун Дня автомобилиста на территории СК «Шериф».

Представители отряда ЮИД поздравляли всех участников и гостей Чемпионата с наступающим праздником, вручали памятки о соблюдении дорожных правил, сообщает пресс-служба МВД ПМР

За победу в номинациях «Лучший автомобилист-2022», «Лучший мотоциклист-2022» и «Автоледи-2022» боролись более 40 участников со всего Приднестровья.

С открытием автосоревнований зрителей и конкурсантов поздравил министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу: «Здесь собрались квалифицированные, опытные водители, которые покажут свои профессиональные навыки. Уверен, борьба за победу будет острой и захватывающей. В соревнованиях пусть победит сильнейший. Поздравляю всех с наступающим Днём автомобилиста!»

Этапы филигранной езды –всего их 10 – водителям знакомы: движение передним и задним ходом, парковка, разворот, змейка и другие. Строгое жюри оценивало выступление каждого. Участникам было непросто: этапы проходили на время. После ещё один немаловажный конкурс – решение карточек ПДД.

Энергия напряжённой борьбы передавалась зрителям, которые что есть силы поддерживали претендентов на победу.

Для всех, кто пришёл в этот день посмотреть мастер-класс по вождению, организаторы первенства при содействии активистов молодёжного движения «Звезда» подготовили беспроигрышную лотерею с множеством подарков и сюрпризов для взрослых и для детей.

Судейскому корпусу было нелегко определить лучших из лучших, но в итоге они озвучили имена победителей.

В номинации «Лучший автомобилист-2022» победителем стал Роман Пекельняк.

«Лучший мотоциклист» – Борис Конобиевский.

«Автоледи-2022» признана Наталья Городецкая.

Все победители из Тирасполя.

В командном зачёте безоговорочным лидером стали представители г. Бендеры. Среди автошкол лучшей признали Слободзейский спортивно-технический клуб ДОСААФ.

Победителям и призёрам Чемпионата вручили заслуженные награды, памятные призы и подарки.

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию

В Тирасполе прошёл Чемпионат по скоростному маневрированию
  • Вчера, 20:11
  • DTV
  • Просмотров: 38
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