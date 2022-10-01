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Energocom закупил у оператора Румынии электроэнергию по €132 за МВт

Energocom закупил у оператора Румынии электроэнергию по €132 за МВт

Предприятие Energocom 29 октября впервые закупило электроэнергию у оператора рынка электроэнергии Румынии (OPCOM) 875 МВт·ч. В среднем ее закупочная цена составила 132 евро/МВт·ч. Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Energocom сделал еще один шаг к диверсификации источников электроэнергии. (…) Energocom продолжит ежедневно покупать энергию у OPCOM для обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — написал министр в своем телеграм-канале, призвав граждан продолжать экономить энергоресурсы, передает newsmaker.md.

Напомним, ранее в телеэфире министр заявил, что, если МГРЭС не будет поставлять Молдове электроэнергию вообще или будет поставлять только 10% необходимого нашей стране объема, то тариф может значительно вырасти. Поскольку Молдове придется до 80% электроэнергии закупать на европейском рынке по цене более €280-€300 за МВт.


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