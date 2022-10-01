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В давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибли граждане 6 стран

В давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибли граждане 6 стран

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празнования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек, передает ТАСС.

Среди жертв — граждане России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана.
Главное о происшествии.

Причины ЧП
По оценкам полиции, в районе Итхэвона, где сосредоточено много баров, ресторанов и клубов, в субботу собралось около 100 тыс. человек.
Давка началась в районе 22:20 по местному времени (16:20 мск) на узких пешеходных улицах рядом с отелем "Гамильтон", который расположен у станции метро "Итхэвон".

По данным СМИ, ширина переулка составляет примерно 4 м, а длина 40 м.

В результате инцидента погиб 151, пострадали не менее 82 человек, из них 19 госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет.

Как сообщило агентство Yonhap, жертвами давки стали по меньшей мере 22 иностранца, в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана.
По словам представителя спасательных служб Сеула, пострадали 15 иностранных граждан.

По информации агентства Xinhua, в давке погибли по меньшей мере четыре гражданина Китая. Еще двое получили ранения.
Как отметили в МИД Казахстана, в давке погибла студентка республики.
Агентство Kyodo проинформировало, что в результате давки погибли по меньшей мере две гражданки Японии.
В посольстве России в Южной Корее сообщили о гибели четырех россиянок в результате инцидента.
Власти Сеула получили около 355 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой.

Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети - женщины.

Телеканал YTN назвал причиной давки появление знаменитости в одном из баров. По версии телеканала KBS, причиной трагедии стало неадекватное поведение людей, которым в одном из клубов якобы раздавали конфеты с наркотиками. По еще одной версии, случилось столкновение двух разнонаправленных потоков людей.

Как сообщает корреспондент ТАСС, несколько сотен жителей Южной Кореи и туристов в 03:00 по местному времени (21:00 мск) продолжали отдых в районе Итхэвон после происшествия.

По данным KBS, полиции Республики Корея удалось установить личности 140 из 151 погибшего в давке.
Агентство Yonhap сообщило, что во время давки ближайшие заведения не впускали людей.

Произошедшее стало крупнейшей трагедией в Республике Корея с 2014 года, когда затонул паром "Севоль".

На место происшествия были направлены более 1 700 медиков и спасателей и 140 машин скорой помощи и пожарной охраны. По данным YTN, спасатели проводили реанимационные мероприятия прямо на улице. Сообщается, что смерть около 70 человек была констатирована на месте происшествия, остальные умерли в дороге или в госпиталях.

По рассказам очевидцев, прибывшие медики с трудом справлялись с большим числом пострадавших. Им также оказывали содействие прохожие.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун решил прервать поездку в Европу.

Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание в связи с инцидентом, в котором приняли участие главы МВД страны и Сеула, а также другие представители оперативных и спасательных служб.
Южнокорейский лидер призвал оперативно установить личности всех погибших и пострадавших и информировать их родственников, пообещал оказать содействие в организации похорон и провести тщательное расследование инцидента.

В стране объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября включительно.

В связи с произошедшим, организаторы стали отменять свои фестивали и парады по случаю Хэллоуина.

  • Сегодня, 11:57
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