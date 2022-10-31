Российский концерн «Газпром» подтвердил ноябрьскую поставку газа в Молдову. Об этом в своем телеграм-канале объявил сегодня, 31 октября, глава АО Moldovagaz Вадим Чебан.
«Хочу сообщить, что ПАО „Газпром“ подтвердил ноябрьские объёмы поставок природного газа в Республику Молдавия из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО „Молдовагаз“ 821,58 долларов США за тысячу кубометров», — написал Чебан.
В то же время тариф для потребителей сохранится на уровне 29,26 лея за 1 куб.м газа, что соответствует цене $ 1508 за 1000 куб. м. Прибыль будет направлена на «покрытие убытков» АО Moldovagaz. Газораспределительная компания уже получила предупреждение о том, что подача газа может быть прекращена в любой момент, если молдавская сторона не будет выполнять договорные условия о своевременной оплате, что уже было не единожды. В этом месяце, чтобы рассчитаться с «Газпромом» Moldovagaz была вынуждена взять кредит у правительства под залог своих газотранспортных магистралей, передает eadaily.com.
Ранее Чебан говорил, что как и в октябре голубого топлива поступит на 30% меньше запрашиваемого. Это 54 млн кубометров из необходимых 77 млн. Возникший дефицит будет компенсироваться поставками из альтернативных источников. Накануне Молдавия получила доступ к терминалам в Турции и Греции, заключив договор с газотранспортными сетями Болгарии. Также Кишинев рассчитывает на помощь Бухареста.
Напомним, снижение поставок газа повлекло за собой кризис в энергетике региона. 70% электричества правобережная Молдова получает от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (предприятие принадлежит «Интер РАО»). После того как «Газпром» из-за ситуации на Украине сократил поставляемый объём, энергопакет для РМ составил всего 27%. Учитывая сложившийся форс-мажор, АО Moldovagaz направило МГРЭС ресурс из собственных резервов, и станция смогла приступить к выработке 50% молдавской потребности в электричестве, но этого все равно недостаточно. В республике действует чрезвычайное положение, введен режим жесткой экономии.
На прошлой неделе вице-премьер РМ Андрей Спыну предупредил, что если с 1 ноября Молдавская ГРЭС не будет поставлять достаточные объемы электроэнергии на правый берег, то Кишинев может сократить поставки газа Приднестровью. В правительстве Молдавии считают, что Тирасполь использовал большие объемы газа, чем было необходимо, поэтому сейчас МГРЭС не хватает газа для выработки электричества, предназначающегося Кишиневу.