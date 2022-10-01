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ГИС «Электронная отчётность» перестаёт работать с Windows 7 и Windows 8

ГИС «Электронная отчётность» перестаёт работать с Windows 7 и Windows 8

В следующем году компания Microsoft прекращает поддержку Windows 7 и Windows 8. В связи с этим во избежание угроз информационной безопасности с 1 января 2023-го в ГИС «Электронная отчётность» будет прекращена поддержка данных операционных систем, сообщает Министерстве финансов республики.

До указанного срока, пользователям ГИС необходимо обновить операционные системы компьютеров до поддерживаемой Windows 10 или 11, поскольку дальнейшая работа программного обеспечения ГИС в устаревших ОС не предусмотрена, и Минфин не гарантирует корректную работу «Электронной отчетности» в Windows 7 и Windows 8.

На компьютерах, которые по техническим характеристикам не поддерживают установку Windows 10, рекомендуется использовать облегченную версию ОС Windows 10 LTSC.

Подробнее об этом можно узнать в Viber сообществе или Telegram канале ГИС «Электронная отчетность».
  • Сегодня, 12:47
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