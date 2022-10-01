МИД Молдовы сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.
В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях МИДЕИ сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе.
Он обязан покинуть территорию Республики Молдова. Об этом факте российской стороне было сообщено днем 31 октября, сообщает МИДЕИ.
В сообщении говорится, что "ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Подчеркнем, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны".
Чтобы сообщить об этом российской стороне, в штаб квартиру МИД в Кишиневе вызвали посла России Олега Васнецова.
В российском МИД пообещали ответить на высылку сотрудника посольства, сообщает zvezdanews.
Ранее Минобороны Молдовы сообщало о падении фрагментов ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Ее осколки не были найдены радиолокационными станциями из-за их малых размеров.
В нескольких сельских домах были выбиты стекла, но никто не пострадал. Незаконных полетов в воздушном пространстве Молдавии зафиксировано не было.