Dnestr.TV

 
0

Одного из сотрудников российского посольства в Молдове объявили персоной нон грата

Одного из сотрудников российского посольства в Молдове объявили персоной нон грата

МИД Молдовы сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.

В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях МИДЕИ сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе.

Он обязан покинуть территорию Республики Молдова. Об этом факте российской стороне было сообщено днем 31 октября, сообщает МИДЕИ.

В сообщении говорится, что "ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Подчеркнем, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны".

Чтобы сообщить об этом российской стороне, в штаб квартиру МИД в Кишиневе вызвали посла России Олега Васнецова.

В российском МИД пообещали ответить на высылку сотрудника посольства, сообщает zvezdanews.

Ранее Минобороны Молдовы сообщало о падении фрагментов ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Ее осколки не были найдены радиолокационными станциями из-за их малых размеров.

В нескольких сельских домах были выбиты стекла, но никто не пострадал. Незаконных полетов в воздушном пространстве Молдавии зафиксировано не было.
  • Сегодня, 18:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна