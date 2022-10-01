Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сообщили в ведомстве.
Доклады завершении мероприятий частичной мобилизации должны быть предоставлены до 1 ноября, соответствующие указания направлены командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом (СФ). В министерстве добавили, что участки, пункты сбора и здания, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, начнут функционировать по прежнему назначению, личный состав военкоматов с сегодняшнего дня возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, передает ТАСС.
"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября сего года доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", - сказали в ведомстве.
В Минобороны РФ напомнили, что дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, было призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.
Полковник Селиверстов объяснил, почему россияне продолжают получать повестки
После того, как российские регионы отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации, граждане все равно могут получать повестки. Как рассказал в беседе с URA.RU депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», полковник запаса Виктор Селиверстов, это необходимо для сверки данных военкоматов.
«Повестки могут приходить для сверки данных. У нас учет в военкоматах устарел, надо это все переводить в цифру, конечно. Если сверка данных, надо идти. Тут ничего такого нет. Что там в военкоматах звери, что-ли, сидят? Общая тревожность в обществе есть. Но от всего не убежишь», — сказал Виктор Селиверстов.
Депутат отметил, что сообщения о завершении частичной мобилизации — не гарантия ее завершения. «Регионы отчитались. Но чтобы мобилизация закончилась, недостаточно по телевизору объявить. Значит, не прошла команда. Раз министр обороны отчитался, значит, решение сверху, скорее всего, принято. Просто это уже технологический вопрос», — объяснил заместитель руководителя фракции.