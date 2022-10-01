Украинская ассоциация футбола хочет ужесточения санкций для стран-агрессоров. УАФ просит исключить россиян из ФИФА, а Иран из состава участников ЧМ-2022.
Именно такое решение было принято во время заседания исполкома УАФ, которое состоялось сегодня, пишет korrespondent.net.
"Принимая во внимание действия Российского футбольного союза относительно интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру РФС, обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия РФС и применения в отношении РФС наиболее строгих санкций посредством исключения РФС из состава членов ФИФА и УЕФА;
Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 относительно наложения санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022", - говорится в решении.
Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что организация будет добиваться для России исключения из УЕФА и ФИФА. korrespondent.net