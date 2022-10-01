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В Приднестровье планируют увеличить расходы на магнитно-резонансную томографию

В Приднестровье планируют увеличить расходы на магнитно-резонансную томографию

Комитет по социальной политике и здравоохранению рассмотрел законопроект, корректирующий нормы республиканского бюджета этого года. Изменения связаны с необходимостью увеличить финансирование услуг магнитно-резонансной томографии. На этот год было запланировано провести почти 2 тысячи процедур. Дополнительно до конца года нужно еще 167. В связи с этим необходимо увеличить финансирование услуг МРТ на 550 тысяч рублей. Эту сумму, согласно законопроекту, перераспределят из оставшихся лимитов других направлений сферы здравоохранения, сообщается на сайте ВС ПМР.

«С учетом того, что мы начали проводить ряд операций, в том числе за пределами ПМР, где нужна точная диагностика. У нас начали оперировать тазобедренные суставы, где только ядерно-магнитный резонанс необходим, так как нужно четкое понимание, какой вид протеза устанавливать. Услуга эта необходима для определения дальнейшей тактики лечения наших граждан», – отметил на заседании председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Депутаты профильного комитета поддержали принятие законопроекта. Изменения в республиканский бюджет-2022 будут рассмотрены на одном из пленарных заседаний.
  • Сегодня, 19:03
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