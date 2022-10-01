Болгария стала одним из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину. Об этом пишет Euractiv.
По оценкам экспертов, с начала боевых действий, Болгария через посредников поставила в Украину оружия и боеприпасов на сумму не менее 1 миллиарда евро, передает korrespondent.net.
При этом Болгария и Венгрия являются единственными странами НАТО и ЕС, которые официально отказываются отправлять военную помощь Украине.
Рекордный болгарский экспорт в этом году подтвердил бывший исполнительный директор государственной компании Кинтекс Александр Михайлов.
По его словам, экспорт болгарской оружейной продукции в 2016 и 2017 годах, когда продолжались региональные военные действия в Сирии, Ливии и Йемен, составлял в общей сложности 1,1 - 1,3 млрд евро. А с начала войны в Украине до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия составила более 2 млрд евро.
Сейчас болгарские производители и дилеры оружия продают свою продукцию преимущественно в Польше и Румынии, откуда оружие затем реэкспортируется в Украину.
"Очевидно, что объемы экспорта в Польшу значительно выросли", - заявил Михайлов, отметив, что аэропорт Жешув в Польше, который расположен примерно в 70 км от украинской границы, является центральным логистическим узлом.
"Неслучайно США установили в этом аэропорту системы противовоздушной обороны Patriot. За первые 120 дней войны в Украине из болгарских аэропортов в Жешув было осуществлено 60 грузовых рейсов с оружием. Средняя грузоподъемность составляет около 70-80 тонн груза на самолет", - рассказал он.
Политические партии ГЕРБ и Демократическая Болгария неделю назад внесли в парламент два отдельных предложения о том, чтобы Болгария помогла Украине тяжелым вооружением, включая самолеты и ракетные системы.
Ранее сообщалось, что новый парламент Болгарии намерен предоставить Украине оружие. korrespondent.net