Dnestr.TV

 
0

Болгария поставила в Украину оружия на миллиард евро - СМИ

Болгария поставила в Украину оружия на миллиард евро - СМИ

Болгария стала одним из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину. Об этом пишет Euractiv.

По оценкам экспертов, с начала боевых действий, Болгария через посредников поставила в Украину оружия и боеприпасов на сумму не менее 1 миллиарда евро, передает korrespondent.net.

При этом Болгария и Венгрия являются единственными странами НАТО и ЕС, которые официально отказываются отправлять военную помощь Украине.

Рекордный болгарский экспорт в этом году подтвердил бывший исполнительный директор государственной компании Кинтекс Александр Михайлов.

По его словам, экспорт болгарской оружейной продукции в 2016 и 2017 годах, когда продолжались региональные военные действия в Сирии, Ливии и Йемен, составлял в общей сложности 1,1 - 1,3 млрд евро. А с начала войны в Украине до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия составила более 2 млрд евро.

Сейчас болгарские производители и дилеры оружия продают свою продукцию преимущественно в Польше и Румынии, откуда оружие затем реэкспортируется в Украину.

"Очевидно, что объемы экспорта в Польшу значительно выросли", - заявил Михайлов, отметив, что аэропорт Жешув в Польше, который расположен примерно в 70 км от украинской границы, является центральным логистическим узлом.

"Неслучайно США установили в этом аэропорту системы противовоздушной обороны Patriot. За первые 120 дней войны в Украине из болгарских аэропортов в Жешув было осуществлено 60 грузовых рейсов с оружием. Средняя грузоподъемность составляет около 70-80 тонн груза на самолет", - рассказал он.

Политические партии ГЕРБ и Демократическая Болгария неделю назад внесли в парламент два отдельных предложения о том, чтобы Болгария помогла Украине тяжелым вооружением, включая самолеты и ракетные системы.

Ранее сообщалось, что новый парламент Болгарии намерен предоставить Украине оружие.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:18
  • DTV
  • Просмотров: 48
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна