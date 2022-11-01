В американском штате Оклахома детям раздавали традиционные для Хэллоуина сладости при помощи выстрелов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает телеканал RT.
Первоначально ролик опубликовали в официальном Twitter-аккаунте военной базы Форт-Силл, сопроводив его словами: «Огненная миссия». На кадрах запечатлено, как из установки вылетают конфеты, а дети бегут их собирать. Об этом сообщает "Рамблер"
Напомним, что вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина произошла трагедия в одном из узких переулков недалеко от отеля Hamilton в Сеуле. В результате происшествия погибли по меньшей мере 153 человека, еще 82 пострадали.
Количество погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 156. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap. Среди жертв трагедии 26 иностранцев из 14 стран, включая Китай и Россию.
В Чикаго на Хэллоуин расстреляли 14 человек
В Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба во время празднования Хэллоуина. По меньшей мере 14 человек, включая детей 3 и 11 лет, получили ранения, сообщает сегодня, 1 ноября, телеканал ABC со ссылкой на местную полицию, сообщает eadaily.com
По информации местного пожарного департамента, всего пострадали 32 человека, 11 человек госпитализированы, пятеро погибли. Среди них оказался 17-летний подросток, которого нашли на пассажирском сиденье автомобиля с огнестрельным ранением в голову. 62-летний мужчина получил огнестрельное ранение в глаз во время стрельбы из проезжающего мимо автомобиля. Он госпитализирован в критическом состоянии.
На место происшествия направлено не менее 10 машин скорой помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.
Языческий праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун католического Дня всех святых. Традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. Мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в СНГ.