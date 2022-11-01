Прокуратура ПМР поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению бывших сотрудников ГАИ в получении взятки, сообщает пресс-служба ПрокуратурЫ ПМР.
Установлено, что в мае 2022 года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД ПМР Кушнарев С. И. и Тонку В. Г. во время совместного несения службы на блокпосте в Тирасполе по улице К. Либкнехта остановили автомобиль для проверки документов. От водителя исходил запах спиртного, в связи с чем сотрудники намеревались отстранить водителя от управления транспортным средством и направить его на медицинское освидетельствование.
В ответ на это водитель предложил правоохранителям решить вопрос за 3 тысячи рублей, инспекторы согласились и отпустили водителя домой за деньгами. В этот же день он привёз 2200 рублей, после чего Кушнарева и Тонку задержали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД.
Суд признал Кушнарева С. И. и Тонку В. Г. виновными в получении взятки. Обоим назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Они должны уплатить штраф в размере 132 000 рублей. Также три года бывшие сотрудники ГАИ лишены права занимать должности на государственной службе.