Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе за получение взятки осуждены бывшие сотрудники ГАИ

В Тирасполе за получение взятки осуждены бывшие сотрудники ГАИ

Прокуратура ПМР поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению бывших сотрудников ГАИ в получении взятки, сообщает пресс-служба ПрокуратурЫ ПМР.

Установлено, что в мае 2022 года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД ПМР Кушнарев С. И. и Тонку В. Г. во время совместного несения службы на блокпосте в Тирасполе по улице К. Либкнехта остановили автомобиль для проверки документов. От водителя исходил запах спиртного, в связи с чем сотрудники намеревались отстранить водителя от управления транспортным средством и направить его на медицинское освидетельствование.

В ответ на это водитель предложил правоохранителям решить вопрос за 3 тысячи рублей, инспекторы согласились и отпустили водителя домой за деньгами. В этот же день он привёз 2200 рублей, после чего Кушнарева и Тонку задержали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД.

Суд признал Кушнарева С. И. и Тонку В. Г. виновными в получении взятки. Обоим назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Они должны уплатить штраф в размере 132 000 рублей. Также три года бывшие сотрудники ГАИ лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор ещё не вступил в законную силу.
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна