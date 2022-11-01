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Граждане Молдовы станут посмертными донорами органов, если не оформят отказ

Граждане Молдовы станут посмертными донорами органов, если не оформят отказ

В феврале 2023 года в Молдове планируется запустить электронный реестр лиц, отказавшихся стать посмертными донорами органов. В данный момент систему тестируют, говорят в Агентстве по трансплантации.

Чтобы оформить отказ, нужно будет отправить письмо в данное ведомство либо явиться в него лично или же подать заявление в электронном виде на сайте агентства. Таким образом, люди, не выразившие отказ, будут считаться посмертными донорами органов, сообщает publika.md

Реестр решили создать потому, что количество людей, которые соглашаются стать донорами органов в случае смерти мозга, намного меньше, чем тех, кто отказывается, отмечает директор Агентства по трансплантации Владимир Болокан.

"Самая большая проблема заключается в том, что очень дорого администрировать два реестра - один для тех, кто согласился и один для отказавшихся. Те, кого не окажется в реестре отказов, автоматически станут донорами", - подчеркивает он.

Заявки с отказами власти будут собирать два года, а с 2025 года, тех, кого не будет в реестре, отнесут к категории потенциальных посмертных доноров органов, сказал Владимир Болокан. Он добавил, что отказ от донорства будет иметь юридическую силу.

"Закон № 42 о трансплантации уже предусматривает, что этот отказ должен быть выражен при жизни, только этот механизм не реализован на практике, потому что его разработка и поддержание требуют времени и усилий", - пояснил глава Агентства.

Разработка реестра началась в 2018 году, а затраты составили 150 тысяч долларов. Координатор трансплантации, преподаватель Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану Корнелия Гуцу-Бахов объясняет необходимость реестра и тем, что были случаи, когда родственники донора не могли сойтись во мнении по вопросу об изъятии органов.

"Причина отказа этих семей в том, что чаще всего они не знают, какой была воля покойного, как он относился к донорству. В такой ситуации семья отказывается дать согласие на донорство его органов. Когда будет реестр отказов, никаких обсуждений с семьей потенциального донора не будет", - заявила специалист.

В минувшем году в 75% случаев родственники потенциальных доноров отказывали в изъятии органов. В этом году ситуация практически аналогичная. "С мая в Молдове смерть мозга была зарегистрирована у восьми человек, семья лишь одного из них дала разрешение на донорство органов", - сообщила координатор трансплантации.

По ее словам, новый реестр также решит проблему изъятия органов, когда у потенциального донора, у которого диагностирована смерть головного мозга, нет родственников.

"Система должна стать максимально прозрачной, максимально справедливой, чтобы свести к минимуму все риски, в том числе связанные с так называемой конфискацией органов в случае отсутствия родственников, и когда при жизни он, возможно, был против", - пояснила.

Месяц назад Молдова официально присоединилась к платформе Eurotransplant. Таким образом, республика сможет получать органы из стран-членов Евросоюза.

Присоединение к этой платформе стало возможным после того, как несколько месяцев назад Молдова впервые получила донорский орган из-за границы - печень из Румынии, а через несколько дней наша страна отправила в Румынию две почки.

В молдавском листе ожидания на трансплантацию органов находятся 72 пациента, 50 из них требуется печень, остальным - почки. Согласно статистике за прошлые годы, около трети пациентов умирают в ожидании нужного органа. При этом в Молдове есть всего три больницы, где могут установить факт смерти мозга у пациентов, потенциальных доноров органов.

Однако в этом году только одна клиника прошла аккредитацию, остальные еще данную процедуру не завершили. Агентство по трансплантации поставило перед собой задачу внедрить в ближайшие годы систему посмертного изъятия органов во всех больницах страны.

publika.md
  • Сегодня, 10:39
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