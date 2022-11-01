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"Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"

"Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"


Представители "Газпрома" были допущены к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции св Сочи, сообщает sputniknews.ru

"Сегодня Миллер (Глава ПАО "Газпром" – Ред.) доложил с утра, что они обследовали. Допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва", — сказал Путин журналистам.

По его словам, эксперты установили, что на месте подрыва было обнаружено две воронки глубиной 3,5 метра.

"Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет,(всего трубы разошлись) на 259 метров. Вот этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока – 2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы", – рассказал Путин.

Он отметил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" – это очевидный теракт.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.
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