Министр экономразвития Оболоник: Мы на грани гуманитарного кризиса, сообщает в Телеграмм-канале ТСВ
"Объёмы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам", - сказал Сергей Оболоник на пресс-конференции, сообщают журналисты ТСВ Приднестровье
ниже цитаты из Телеграмм-канала ТСВ:
16:07 "Уже нет энергоконтракта, остановлены крупнейшие потребители газа, стоят ММЗ , РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия".
16:09 "Мы оставим с электроэнергией тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность - хлебокомбинаты, животноводческие фермы и так далее".
"Горячая вода в жилые дома будет подаваться каждый день по графику - по утрам в течение 3 часов."
"Серьёзно сокращена электроэнергия для городского освещения и троллейбусных управлений Тирасполя и Бендер. Троллейбусы будут ходить только в часы пик", - заявил министр экономразвития ТСВ Приднестровье
"Про 16 градусов отопление - байки. Будет подаваться, как обычно", - сказал Оболоник.
"Через 2-3 дня будет холодно, мы не можем отключить отопление. Оно остаётся. Призываю граждан экономить газ и электричество.
Дома культуры - отключат отопление, не социально значимые объекты будут отключать.
В садиках , больницах, художках - отопление будет. Школы пока на каникулы".
Все ограничения начнут действовать с завтрашнего дня - троллейбусы, вода по графику и так далее, сказал Оболоник.
Горячая вода в жилые дома будет подаваться каждый день по графику - по утрам в течение 3 часов.
Горячая вода будет примерно с 6:30 до 9 утра. Это предварительная информация.
Графики по горячей воде и троллейбусам, вероятно, будут корректироваться.
Оболоник: "Удар по промышленности коснётся трудовых коллективов. Тысячи людей могут остаться без работы".