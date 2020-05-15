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Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гуманитарного кризиса

Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гуманитарного кризиса

Министр экономразвития Оболоник: Мы на грани гуманитарного кризиса, сообщает в Телеграмм-канале ТСВ

"Объёмы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам", - сказал Сергей Оболоник на пресс-конференции, сообщают журналисты ТСВ Приднестровье

ниже цитаты из Телеграмм-канала ТСВ:

16:07 "Уже нет энергоконтракта, остановлены крупнейшие потребители газа, стоят ММЗ , РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия".

16:09 "Мы оставим с электроэнергией тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность - хлебокомбинаты, животноводческие фермы и так далее".

"Горячая вода в жилые дома будет подаваться каждый день по графику - по утрам в течение 3 часов."

"Серьёзно сокращена электроэнергия для городского освещения и троллейбусных управлений Тирасполя и Бендер. Троллейбусы будут ходить только в часы пик", - заявил министр экономразвития ТСВ Приднестровье

"Про 16 градусов отопление - байки. Будет подаваться, как обычно", - сказал Оболоник.

"Через 2-3 дня будет холодно, мы не можем отключить отопление. Оно остаётся. Призываю граждан экономить газ и электричество.

Дома культуры - отключат отопление, не социально значимые объекты будут отключать.

В садиках , больницах, художках - отопление будет. Школы пока на каникулы".

Все ограничения начнут действовать с завтрашнего дня - троллейбусы, вода по графику и так далее, сказал Оболоник.

Горячая вода в жилые дома будет подаваться каждый день по графику - по утрам в течение 3 часов.

Горячая вода будет примерно с 6:30 до 9 утра. Это предварительная информация.

Графики по горячей воде и троллейбусам, вероятно, будут корректироваться.

Оболоник: "Удар по промышленности коснётся трудовых коллективов. Тысячи людей могут остаться без работы".


Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гуманитарного кризиса

Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гуманитарного кризиса
  • Сегодня, 16:53
  • DTV
  • Просмотров: 16
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