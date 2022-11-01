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Подробности ДТП в Тирасполе

Подробности ДТП в Тирасполе

ДТП произошло в столице, на перекрёстке улицы Карла Либкнехта и переулка Западный, ночью 2 ноября. В автомобиле марки «Джип» была 25-летняя автоледи и двое пассажиров. Тираспольчанка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Внедорожник врезался в железобетонную опору, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Пассажиры получили травмы. Бригадой скорой помощи они были доставлены в РКБ. Водитель не пострадала.

У 22-летнего молодого человека врачи диагностировали перелом берцовой кости. От госпитализации пациент отказался. После оказания необходимой медицинской помощи он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Тираспольчанка 23 лет получила тяжёлые черепно-мозговые травмы и переломы. Она находится в реанимации.

По результатам экспертизы, проведённой Департаментом судебных экспертиз МВД, в крови автоледи обнаружен алкоголь. Также стало известно, 25-летняя водитель «Джипа» уже привлекалась к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде.

По всей вероятности, теперь ей грозит ответственность уголовная.

Пострадавшая в ДТП 23-летняя пассажирка до сих пор находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Девушка получила серьёзные травмы головы.

Подробности ДТП в Тирасполе

Подробности ДТП в Тирасполе

Подробности ДТП в Тирасполе
  • Сегодня, 13:58
  • DTV
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