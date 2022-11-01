ДТП произошло в столице, на перекрёстке улицы Карла Либкнехта и переулка Западный, ночью 2 ноября. В автомобиле марки «Джип» была 25-летняя автоледи и двое пассажиров. Тираспольчанка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Внедорожник врезался в железобетонную опору, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Пассажиры получили травмы. Бригадой скорой помощи они были доставлены в РКБ. Водитель не пострадала.
У 22-летнего молодого человека врачи диагностировали перелом берцовой кости. От госпитализации пациент отказался. После оказания необходимой медицинской помощи он был отпущен домой на амбулаторное лечение.
Тираспольчанка 23 лет получила тяжёлые черепно-мозговые травмы и переломы. Она находится в реанимации.
По результатам экспертизы, проведённой Департаментом судебных экспертиз МВД, в крови автоледи обнаружен алкоголь. Также стало известно, 25-летняя водитель «Джипа» уже привлекалась к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде.
По всей вероятности, теперь ей грозит ответственность уголовная.
Пострадавшая в ДТП 23-летняя пассажирка до сих пор находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Девушка получила серьёзные травмы головы.