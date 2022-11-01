Dnestr.TV

 
0

В Молдове запретили магазины Duty-free

В Молдове запретили магазины Duty-free

Депутаты парламента РМ на заседании 3 ноября утвердили во втором чтении законопроект, запрещающий работу магазинов Duty-free. Во втором чтении за него проголосовали 52 депутата правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) и депутат-социалист Гайк Вартанян, сообщает newsmaker.md

Авторы законопроекта — депутаты от правящей PAS Думитру Алайба, Адриан Балуцэл, Игорь Кирияк, Галина Сажин и Ион Шпак.

Таким образом, магазины Duty-free продолжат работать до окончания своей лицензии, а позже смогут продолжить работу, но уже без налоговых льгот.

Депутаты приняли законопроект практически без обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты объяснили необходимость запретить режим duty-free продвижением равного налогообложения. По мнению депутатов от PAS, работа Duty-free создает нелояльную конкуренцию, так как магазины освобождаются от НДС, акцизов и таможенных платежей.

В первом полугодии 2022 года магазины Duty-free в Молдове получили налоговое освобождение на 1 млрд леев, а до конца года эта сумма достигнет 2 млрд леев. При этом до пандемии размер налоговых льгот для магазинов Duty-free составлял 4 млрд леев.

Депутаты также отмечают, что обычно в Duty-free цены могут быть выше, чем в обычных магазинах. Кроме того, депутаты указывают, что в некоторых исследованиях говорится, что магазины Duty-free бывают источником контрабанды сигарет.

Ранее сообщалось, что магазины Duty-free будут работать до истечения срока действия действующей лицензии. Точнее, тот, что находится в помещениях аэропорта Кишинёва, будет работать до 22 декабря 2022 года, а коммерческие объекты в зонах выезда через госграницу – до 3 сентября 2023 года.
  • Сегодня, 14:14
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна