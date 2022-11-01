Депутаты парламента РМ на заседании 3 ноября утвердили во втором чтении законопроект, запрещающий работу магазинов Duty-free. Во втором чтении за него проголосовали 52 депутата правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) и депутат-социалист Гайк Вартанян, сообщает newsmaker.md
Авторы законопроекта — депутаты от правящей PAS Думитру Алайба, Адриан Балуцэл, Игорь Кирияк, Галина Сажин и Ион Шпак.
Таким образом, магазины Duty-free продолжат работать до окончания своей лицензии, а позже смогут продолжить работу, но уже без налоговых льгот.
Депутаты приняли законопроект практически без обсуждения.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты объяснили необходимость запретить режим duty-free продвижением равного налогообложения. По мнению депутатов от PAS, работа Duty-free создает нелояльную конкуренцию, так как магазины освобождаются от НДС, акцизов и таможенных платежей.
В первом полугодии 2022 года магазины Duty-free в Молдове получили налоговое освобождение на 1 млрд леев, а до конца года эта сумма достигнет 2 млрд леев. При этом до пандемии размер налоговых льгот для магазинов Duty-free составлял 4 млрд леев.
Депутаты также отмечают, что обычно в Duty-free цены могут быть выше, чем в обычных магазинах. Кроме того, депутаты указывают, что в некоторых исследованиях говорится, что магазины Duty-free бывают источником контрабанды сигарет.
Ранее сообщалось, что магазины Duty-free будут работать до истечения срока действия действующей лицензии. Точнее, тот, что находится в помещениях аэропорта Кишинёва, будет работать до 22 декабря 2022 года, а коммерческие объекты в зонах выезда через госграницу – до 3 сентября 2023 года.