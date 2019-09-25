Опубликовано постановление Правительства ПМР о мерах для рационального использования энергоресурсов
О мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2022 года № 434 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики»
Постановление 409 от 3 ноября 2022 года
Опубликовано 3 ноября 2022
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2022 года № 434 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 22-41), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 октября 2022 года № 451 «О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 22-43) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в ноябре 2022 года обеспечить реализацию обществом с ограниченной ответственностью «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» мер, направленных на перераспределение объемов поставки природного газа между промышленными и бытовыми потребителями, для бесперебойного обеспечения населения природным газом и тепловой энергией в следующих объемах:
а) население – 22 797,20 тысячи куб. м;
б) теплоснабжающие организации – 21 050,00 тысяч куб. м;
в) организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, – 957 тысяч куб. м;
г) организации, осуществляющие производство хлеба, – 249 тысяч куб. м;
д) организации, осуществляющие производство мяса, рыбы, молока, – 375 тысяч куб. м;
е) заготовка и производство сельскохозяйственной продукции – 1 854,00 тысячи куб. м;
ж) прочие, промышленность, коммунально-бытовые организации путем прекращения отпуска природного газа для потребителей распределительных сетей, обслуживаемых филиалами общества с ограниченной ответственностью «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», – 9 449,80 тысячи куб. м.
В целях исполнения настоящего подпункта обществу с ограниченной ответственностью «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сформировать списки организаций и индивидуальных предпринимателей для адресного согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики мер по ограничению или полному отключению от системы газоснабжения (при участии республиканской организации некоммерческого партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья»);
з) закрытое акционерное общество «Рыбницкий цементный комбинат» – 10 тысяч куб. м;
и) открытое акционерное общество «Молдавский металлургический завод» – 744 тысячи куб. м;
к) закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» для выработки электрической энергии на внутренний рынок – 20 857,00 тысяч куб. м;
л) нужды газового комплекса – 743 тысячи куб. м.
2. В целях соблюдения параметров, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжения:
а) Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики предпринять меры по:
1) обеспечению понижения параметров теплоносителя на выходе с котельных для нужд отопления до минимальных значений, но не ниже технической возможности работы оборудования котельных, в связи с чем возможно отклонение температуры воздуха внутри помещений от установленного норматива;
2) отключению централизованного горячего водоснабжения на период ноябрь 2022 года по утвержденному Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики графику;
3) отключению отопления в административных и хозяйственных зданиях, органах государственной власти, домах (дворцах) культуры, кинотеатрах, организациях образования (за исключением организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования) до особого распоряжения;
4) ограничению поставки электроэнергии в целях уличного освещения;
6) ограничению поставки электроэнергии на цели орошения;
б) Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики реализовать мероприятия, направленные на продление каникулярного периода в организациях образования по реализации образовательных программ общего образования до 13 ноября 2022 года;
в) руководителям исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики – главным распорядителям кредитов бюджетных средств принять меры, направленные на сокращение объемов потребления природного газа и электрической энергии не менее чем на 20 (двадцать) процентов от согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики лимитов потребления на период ноябрь 2022 года, с изменением режима рабочего времени с 8-часового на 7-часовой рабочий день с его окончанием не позднее 16 часов 00 минут.
При принятии руководителями исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики решения об изменении режима рабочего времени оплата труда работников осуществляется в порядке и размерах, установленных до изменения режима рабочего времени в соответствии с настоящим Постановлением.
3. Не подлежат отключению от снабжения природным газом:
а) объекты жилого фонда, жилые объекты с круглосуточным проживанием/пребыванием людей, находящиеся в составе приходских, церковных и других объектов социально-адаптационной и/или религиозной деятельности;
б) лечебно-профилактические учреждения;
в) организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования;
г) воинские формирования;
д) правоохранительные подразделения органов государственной власти с круглосуточным пребыванием личного состава;
е) учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы;
ж) теплоснабжающие организации, за исключением мер, предпринимаемых в соответствии с подпунктами 1 – 3 подпункта «а» пункта 2 настоящего Постановления;
з) потребители, у которых отключение газа или понижение его давления вызывает нарушение технологического процесса и влечет за собой остановку оборудования или материальный ущерб вследствие порчи продукции,
а именно:
1) потребители, осуществляющие производство социально значимых видов хлеба, хлебобулочных изделий, на которые установлены предельные уровни отпускных цен;
2) потребители, осуществляющие производство мяса (выращивание скота, птиц), молока, куриных яиц, выращивание рыбы и изготовление рыбной продукции, переработку мясомолочного сырья;
3) потребители, осуществляющие производство, выращивание, хранение и заготовку сельскохозяйственной продукции;
и) организации, осуществляющие обслуживание инженерных
и коммуникационных инфраструктур Приднестровской Молдавской Республики, – объекты тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, связи и телекоммуникаций, дорожной сферы, муниципальные специальные автохозяйства, объекты троллейбусных управлений, автостанции, вокзалы;
к) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (только в части подачи газа на цели приготовления);
л) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию населению продовольственных продуктов и не имеющие возможности осуществлять обогрев помещений с помощью электрической и тепловой энергии;
м) автомобильные газонаполнительные станции;
н) вечные огни мемориальных комплексов Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.