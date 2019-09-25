Dnestr.TV

 
0

Постановление Правительства о мерах для рационального использования энергоресурсов

Постановление Правительства о мерах для рационального использования энергоресурсов
Опубликовано постановление Правительства ПМР о мерах для рационального использования энергоресурсов

О мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2022 года № 434 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики»

Постановление 409 от 3 ноября 2022 года

Опубликовано 3 ноября 2022

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2022 года № 434 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 22-41), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 октября 2022 года № 451 «О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 22-43) Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в ноябре 2022 года обеспечить реализацию обществом с ограниченной ответственностью «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» мер, направленных на перераспределение объемов поставки природного газа между промышленными и бытовыми потребителями, для бесперебойного обеспечения населения природным газом и тепловой энергией в следующих объемах:

а) население – 22 797,20 тысячи куб. м;

б) теплоснабжающие организации – 21 050,00 тысяч куб. м;

в) организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, – 957 тысяч куб. м;

г) организации, осуществляющие производство хлеба, – 249 тысяч куб. м;

д) организации, осуществляющие производство мяса, рыбы, молока, – 375 тысяч куб. м;

е) заготовка и производство сельскохозяйственной продукции – 1 854,00 тысячи куб. м;

ж) прочие, промышленность, коммунально-бытовые организации путем прекращения отпуска природного газа для потребителей распределительных сетей, обслуживаемых филиалами общества с ограниченной ответственностью «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», – 9 449,80 тысячи куб. м.

В целях исполнения настоящего подпункта обществу с ограниченной ответственностью «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сформировать списки организаций и индивидуальных предпринимателей для адресного согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики мер по ограничению или полному отключению от системы газоснабжения (при участии республиканской организации некоммерческого партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья»);

з) закрытое акционерное общество «Рыбницкий цементный комбинат» – 10 тысяч куб. м;

и) открытое акционерное общество «Молдавский металлургический завод» – 744 тысячи куб. м;

к) закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» для выработки электрической энергии на внутренний рынок – 20 857,00 тысяч куб. м;

л) нужды газового комплекса – 743 тысячи куб. м.

2. В целях соблюдения параметров, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжения:

а) Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики предпринять меры по:

1) обеспечению понижения параметров теплоносителя на выходе с котельных для нужд отопления до минимальных значений, но не ниже технической возможности работы оборудования котельных, в связи с чем возможно отклонение температуры воздуха внутри помещений от установленного норматива;

2) отключению централизованного горячего водоснабжения на период ноябрь 2022 года по утвержденному Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики графику;

3) отключению отопления в административных и хозяйственных зданиях, органах государственной власти, домах (дворцах) культуры, кинотеатрах, организациях образования (за исключением организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования) до особого распоряжения;

4) ограничению поставки электроэнергии в целях уличного освещения;

5) ограничению поставки электроэнергии предприятиям электротранспорта;

6) ограничению поставки электроэнергии на цели орошения;

б) Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики реализовать мероприятия, направленные на продление каникулярного периода в организациях образования по реализации образовательных программ общего образования до 13 ноября 2022 года;

в) руководителям исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики – главным распорядителям кредитов бюджетных средств принять меры, направленные на сокращение объемов потребления природного газа и электрической энергии не менее чем на 20 (двадцать) процентов от согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики лимитов потребления на период ноябрь 2022 года, с изменением режима рабочего времени с 8-часового на 7-часовой рабочий день с его окончанием не позднее 16 часов 00 минут.

При принятии руководителями исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики решения об изменении режима рабочего времени оплата труда работников осуществляется в порядке и размерах, установленных до изменения режима рабочего времени в соответствии с настоящим Постановлением.

3. Не подлежат отключению от снабжения природным газом:

а) объекты жилого фонда, жилые объекты с круглосуточным проживанием/пребыванием людей, находящиеся в составе приходских, церковных и других объектов социально-адаптационной и/или религиозной деятельности;

б) лечебно-профилактические учреждения;

в) организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования;

г) воинские формирования;

д) правоохранительные подразделения органов государственной власти с круглосуточным пребыванием личного состава;

е) учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы;

ж) теплоснабжающие организации, за исключением мер, предпринимаемых в соответствии с подпунктами 1 – 3 подпункта «а» пункта 2 настоящего Постановления;

з) потребители, у которых отключение газа или понижение его давления вызывает нарушение технологического процесса и влечет за собой остановку оборудования или материальный ущерб вследствие порчи продукции,

а именно:

1) потребители, осуществляющие производство социально значимых видов хлеба, хлебобулочных изделий, на которые установлены предельные уровни отпускных цен;

2) потребители, осуществляющие производство мяса (выращивание скота, птиц), молока, куриных яиц, выращивание рыбы и изготовление рыбной продукции, переработку мясомолочного сырья;

3) потребители, осуществляющие производство, выращивание, хранение и заготовку сельскохозяйственной продукции;

и) организации, осуществляющие обслуживание инженерных

и коммуникационных инфраструктур Приднестровской Молдавской Республики, – объекты тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, связи и телекоммуникаций, дорожной сферы, муниципальные специальные автохозяйства, объекты троллейбусных управлений, автостанции, вокзалы;

к) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (только в части подачи газа на цели приготовления);

л) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию населению продовольственных продуктов и не имеющие возможности осуществлять обогрев помещений с помощью электрической и тепловой энергии;

м) автомобильные газонаполнительные станции;

н) вечные огни мемориальных комплексов Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

novostipmr.com
  • Сегодня, 14:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна